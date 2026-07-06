Englezi posle DRAME srušili Meksiko, ali svi pričaju o Hariju Kejnu: Kapiten izgubio glas, intervju POSTAO HIT

Fudbalska reprezentacija Engleske izborila je plasman u četvrtfinale Svetskog prvenstva posle spektakularne pobede nad Meksikom rezultatom 3:2 u jednom od najuzbudljivijih mečeva nokaut faze.

Englezi su posle velike borbe uspeli da slome otpor upornih Meksikanaca i zakažu duel sa Norveškom u narednoj rundi, ali ono što se dogodilo posle utakmice potpuno je zasenilo i pet golova na terenu.

Kapiten "Gordog Albiona" Hari Kejn pojavio se pred kamerama kako bi dao izjavu, međutim, već pri prvoj rečenici postalo je jasno da nešto nije u redu. Zbog silnog slavlja sa saigračima i navijačima, kao i konstantnog bodrenja tokom meča, napadač Engleske ostao je gotovo bez glasa.

THE ALTITUDE GOT TO HARRY KANE!



ONE OF THE GREATEST THINGS I’VE EVER HEARD! 😂😂😂 pic.twitter.com/Po9jXkpaWv — Stephen R Power (@racingblogger) 06. јул 2026.

Umesto uobičajenog samouverenog obraćanja, iz Kejnovih usta izlazio je tek promukli šapat, pa su se i novinar i saigrači jedva suzdržavali od smeha.

- Mislim... ovo je... neverovatno... - jedva je izgovorio Kejn, nakon čega je zastao, nasmejao se i samo slegnuo ramenima, shvativši da glas jednostavno više ne sluša.

Kada ga je reporter upitao kako se oseća posle plasmana među osam najboljih, Kejn je kroz osmeh pokazao na grlo i promuklo rekao:

- Izgleda da sam ostavio glas na terenu.

Taj trenutak brzo je postao hit na društvenim mrežama, gde su navijači komentarisali da je "dao poslednji atom snage za reprezentaciju", dok su drugi u šali poručili da bi Engleski fudbalski savez trebalo da mu obezbedi čaj sa medom pre naredne utakmice.

Autor: Iva Besarabić