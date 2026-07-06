SRPSKI VUNDERKIND O KOJEM BRUJI PLANETA! Sa novosadskog asfalta do košarkaškog raja: Životna priča Nikole Kusturice, momka koji juriša ka NBA zvezdama!

Barselona ga je odvela sa 14 godina, danas ga milioni čekaju, a Srbija u njemu vidi novu košarkašku zvezdu.



Svet košarke s vremena na vreme iznedri talente koji već na prvi pogled brišu granice između juniorskog i seniorskog sporta. Ipak, ono što danas radi 17-godišnji Novosađanin Nikola Kusturica odavno nije viđeno na evropskim prostorima.

Košarkaški stručnjaci složni su u jednoj oceni - Srbija u poslednjih 20 godina nije imala talentovanijeg košarkaša.

Dok američki skauti u njemu vide "novog Luku Dončića", a koledž giganti nude milionske ugovore, ovaj skromni momak ostaje čvrsto na zemlji, vođen željom da ispiše sopstvenu istoriju.

Od novosadskog asfalta do „La Masije“

Priča o Nikoli Kusturici počinje u Novom Sadu, gde je rođen 30. aprila 2009. godine. Svoje prve košarkaške korake, prožete vanserijskom inteligencijom u igri, napravio je u lokalnim klubovima KK Defense i KK Star. Sa visinom od 203 centimetra i sposobnošću da pokriva pozicije od beka šutera do krila, Nikola je brzo postao „noćna mora“ za vršnjake.

Preokret se dogodio 2023. godine na NBA turniru u Železniku. Skauti Barselone, poznati po nepogrešivom oku za vanserijske talente, odmah su reagovali. Sa svega 14 godina, Nikola pakuje kofere i seli se u klupski internat u Španiji.

Zamenu za porodični dom i novosadske ulice pronašao je u surovom, ali pravednom režimu jedne od najboljih sportskih akademija na svetu. Zanimljivo je da je Nikola dalji rođak našeg proslavljenog reditelja Emira Kusturice, ali ovaj mladić u Barseloni režira sopstveni film – onaj sa košarkaškim elementima.

LIČNA KARTA:

Ime i prezime: Nikola Kusturica

Datum rođenja: 30. april 2009. (Novi Sad)

Visina: 203 cm

Pozicija: Bek šuter / Krilo

Trenutni klub: KK Barselona

Njegove partije nisu ostale nezapažene ni u Kataloniji. Barselona mu je veoma brzo ukazala poverenje, a Nikola je počeo da ruši rekorde jednog za drugim.

Sa svega 16 godina postao je najmlađi igrač u istoriji Barselone koji je debitovao za prvi tim, zatim i najmlađi košarkaš koji je zaigrao za klub u španskoj ACB ligi, a nedugo potom i najmlađi debitant u Evroligi u istoriji slavnog katalonskog velikana. Kao šlag na tortu, postao je i najmlađi strelac Barselone u ACB ligi.

Srpski košarkaški biser uspeo je i juniorski tim Katalonaca da odvede na krov Evrope, osvojivši NextGen Evroligu u Bolonji.



Reprezentacija

Zlatni dečak srpske reprezentacije paralelno sa klupskom, Nikola gradi i reprezentativnu bajku. U avgustu 2025. godine, predvodio je kadetsku (U16) reprezentaciju Srbije do zlatne medalje na Evropskom prvenstvu, gde je potpuno zasluženo proglašen za najkorisnijeg igrača (MVP) turnira. Prosečno je beležio više od 20 poena po utakmici, uz gotovo osam skokova i više od tri asistencije.

Svoju dominaciju potvrdio je i na Svetskom prvenstvu za igrače do 17 godina u Istanbulu. Nikola Кusturica izabran je u prvu petorku Svetskog prvenstva za igrače do 17 godina u Turskoj. Na putu do statusa vicešampiona sveta, srpski biser je prosečno beležio 22.5 poena, 6.5 skokova i 2.8 asistencije. U velikom finalu protiv selekcije Sjedinjenih Američkih Država zabeležio je 37 poena uz devet skokova.



NBA skauti u transu

Vrtoglavi uspon srpskog čuda od deteta izazvao je tektonski poremećaj i s druge strane Atlantika.

Slavni američki koledž UCLA poslao je istorijsku ponudu – dvogodišnji ugovor vredan neverovatnih 12 miliona dolara kroz NIL fondove (prava na ime i imidž) kako bi Nikola prešao u NCAA ligu. Ipak, krajnji cilj je jasan. Vodeći NBA skauti već sada projektuju Kusturicu kao jednog od najviših pikova na NBA draftu 2028. godine, kada stiče pravo izlaska na berzu talenata.

Njegova visina od 203 centimetra, osećaj za igru i svestranost doneli su mu poređenja sa najvećim svetskim zvezdama, a mnogi veruju da je pred njim blistava karijera.

Ipak, iza svih rekorda krije se priča o dečaku koji je veoma rano morao da odraste. Da napusti dom, nauči novi jezik, prilagodi se novoj zemlji i izbori za svoje mesto među najboljima. Upravo zbog toga njegova priča nije samo sportska - ona je priča o odricanju, hrabrosti i veri da se veliki snovi ostvaruju samo onima koji su spremni da zbog njih žrtvuju gotovo sve.

Danas je Nikola Kusturica jedno od najblistavijih imena srpske košarke. A ako nastavi putem kojim je krenuo iz Novog Sada, preko Barselone, do evropskog vrha, nema sumnje da će naredna stanica biti NBA.

Dok se košarkaški svet otima o njegov potpis, Nikola nastavlja da trenira, svestan da je tek na početku puta. Srbija je dobila novog košarkaškog princa, a svet brend koji će tek sijati punim sjajem.

Autor: D.B.