OVAKO SE HRANI ZVER OD NAPADAČA! Haland izbacio Brazil, a njegov jelovnik izazvao nevericu širom sveta

Norveška je režirala ogromnu senzaciju na Mundijalu tako što je pobedila Brazil rezultatom 2:1 u osmini finala, a apsolutni junak večeri bio je Erling Haland.

Slavni golgeter je u samoj završnici meča dva puta zatresao mrežu, u 79. i 90. minutu, čime je srušio Brazil i odveo svoju reprezentaciju u četvrtfinale.

Haland, koji na turniru postiže gol na svakoj utakmici, sada ima impresivan učinak i potvrđuje status jednog od najdominantnijih napadača sveta.

Mnogi se zato pitaju koja je tajna njegovog uspeha, kako je moguće da je toliko dominantan...

Engleski mediji su se pre nekoliko godina dotakli njegove neobične ishrane i odmah su ga uporedili sa Hanibalom Lektorom, čuvenim likom iz filma "Kad jaganci utihnu".

Haland je u jednom dokumentarcu otkiro da jede dosta mesa, ali kvalitetnog mesa koje kupuje od lokalnih proizvođača. Međutim, mnogi su bili u šoku kada je otkrio šta tačno ne propušta.

"Drugi ljudi to uglavnom ne jedu, ali ja brinem o svom telu. Mislim da je najvažnije da jedem kvalitetnu hranu koja dolazi od lokalnih, proverenih, proizvođača. Jedem srce i jetru od krave, što mnogi izbegavaju, ali to je dosta dobro za moje telo", kaže Haland i dodaje:

"Ljudi kažu da je meso loše, ali koje meso? Ono koje jedete u Mekdonaldsu? Ili meso koje od krave koja je jela svežu travu na livadi? Nije baš svako meso loše, samo je bitno da prepoznate kvalitet".

Haland je rekao da dosta vodi računa o unosu tečnosti, da filtrira vodu koju pije i da se svako jutro sunča bar sat vremena, jer veruje da je izlaganje tela suncu izuzetno bitno.

Norvežanin je istakao da dnevno unese i do 6.000 kalorija, ali brine koje namirnice jede. Mnogo vodi računa o njihovom kvalitetu. Nema hranu koju posebno izbegava, osim kebaba koji mu je najdraže jelo.

Inače, Norveška sada ide u četvrtfinale gde je očekuje duel protiv Engleske, u još jednom spektaklu koji već sada privlači ogromnu pažnju fudbalske javnosti.

Autor: S.M.