Legenda očarana Jokićem: Najbolji je na svetu, a samo jedan u istoriji je bolji od njega

Legendarni bivši košarkaš Pau Gasol (46), smatra da je naš reprezentativac Nikola Jokić najbolji košarkaš na planeti, a da je od njega u istoriji bolji samo Majkl Džordan.

Košarkaška reprezentacija Srbije igra danas od 20.00 časova u hali "Aleksandar Nikolić" protiv selekcije Bosne i Hercegovine u okviru kvalifikacija za Svetsko prvenstvo u Kataru 2027. godine. Naši momci će eventualnom pobedom danas napraviti značajan iskorak u plasmanu na Mundobasket, a u tom pohodu će ih predvoditi kapiten reprezentacije Nikola Jokić. Naš kapiten je dobio pohvale od legendarnog Paua Gasola, koji je rekao da je Jokić najbolji igrač na svetu, a da je od njega u istoriji košarke bolji samo Majkl Džordan.

Legendarni Španac je u jednom kratkom intervjuu sa poznatom Ari Gieli, imao zadatak da izabere između dva igrača i da po njegovom mišljenu kaže koji je bolji. Ona ga nije štedela i već u prvom paru igrača našli su se Nikola Jokić i Luka Dončić. Gasol je malo oklevao, ali je na kraju izabrao kapitena naše reprezentacije. Gieli je tako nastavila da ispituje Gasola, ali je bivši centar Los Anđeles Lejkersa bio odlučan sa svojim izborom Nikole Jokića.

Gieli je nabrajala imena poput Viktora Vembenjame, Stefa Karija, Kevina Durenta, pa čak i Lebrona Džejmsa. Gasol nije oklevao i u svakoj situaciji je izabrao igrača Denver Nagetsa, čime je jasno dao do znanja da misli da je Jokić najbolji košarkaš na planeti.

Međutim, posle aktivnih igrača, usledilo je ime jednog košarkaša koji se već neko vreme ne bavi profesionalnom košarkom, a to je bio Majkl Džordan. Gasol je u svakoj situaciji izabrao Jokića, ali nije mogao da ga izabere protiv verovatno i najboljeg svih vremena. Španac je tako na neki način rekao da je samo Džordan bolji od Nikole Jokića, što znači da se Srbin nalazi u elitnom društvu ovog prelepog sporta.

Lepe reči za našeg kapitena, koji je zaslužio sve ove pohvale, a možda ih čak i ne dobija u očekivanim količinama. Ostaje nam da vidimo da li će naši momci uspeti danas da savladaju Bosnu i Hercegovinu i da li će ove reči Gasola koristiti kao dodatan motiv za Nikolu Jokića.

Autor: S.M.