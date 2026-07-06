ORLOVI PREGAZILI KOMŠIJE U BEOGRADU! Dominacija Jovića kakva se ne pamti, Jokić izvodio magiju u Pioniru - Srbija lako izašla na kraj sa Bosnom!

Košarkaši Srbije su u sklopu 6. kola prve runde kvalifikacija za Svetsko prvenstvo pobedili Bosnu i Hercegovinu rezultatom 94:81.

Opšti je utisak da se pitanje pobednika na ovom meču nijednog momenta nije dovodilo u pitanje, pošto je reprezentacija Srbije od samog starta nametnula svoj ritam i zaigrala na izuzetno visokom nivou.

Od prvog sudijskog podbacivanja terenom je diktirao tandem Nikola Jokić i Nikola Jović. Dok je Jokić radio ono svoje u reketu, Jović je bio prosto nezadrživ i od samog starta je počeo da rešeta protivnički koš preciznim šutevima sa distance.

Sa druge strane, selekcija Bosne i Hercegovine je pokazala zube i pružila solidan otpor na samom početku, parirajući favorizovanom domaćinu koliko god je to bilo u njenoj moći. Ipak, kvalitet Srbije je brzo isplivao na površinu, prednost je počela rapidno da raste, pa je naša selekcija već posle uvodnih deset minuta igre imala opipljivu, dvocifrenu prednost – 27:15.

Gosti su nastavili sa borbenom igrom i u drugoj četvrtini, ulažući ogroman trud da smanje zaostatak i unesu neizvesnost u meč. Međutim, „orlovi“ su delovali izuzetno stabilno i koncentrisano, pa su s lakoćom odbijali sve nalete Bosne, postepeno podižući razliku. Bosanski tim jednostavno nije imao nikakvo odbrambeno rešenje za maestralno raspoloženog Jovića, koji je punio koš iz svih pozicija. Zahvaljujući takvoj igri, Srbija je na veliku pauzu između dva poluvremena otišla sa kapitalnih i ubedljivih plus 19 – 54:35.

Ipak, Bosna se nije predavala i znatno angažovanije je otvorila treću deonicu. Koristeći blagi pad u koncentraciji naše ekipe, gosti su napravili brzu seriju od 8:2 i nagovestili potencijalnu dramu. Da do nje ne dođe, pobrinula se brza reakcija na našoj klupi i ekspresna konsolidacija redova. Glavnu reč ponovo je uzeo Nikola Jović, koji je u prelomnim trenucima pogodio dve vezane trojke, potpuno srušio nalet protivnika i vratio Srbiji stabilnu prednost i miran nastavak meča.

Od tog momenta izabranici Dušana Alimpijevića ponovo su ubacili u veću brzinu i preuzeli potpunu kontrolu nad dešavanjima na parketu. Reprezentativci Srbije su autoritativnom igrom u finišu trećeg kvartala ugasili i poslednju nadu gostiju da mogu do preokreta, pa su u poslednju, odlučujuću deonicu ušli sa mirnih i ubedljivih 16 poena prednosti – 75:59.

TOK MEČA:

Završena je utakmica!

Srbija - Bosna i Hercegovina: 94:81

39. minut - Tripl-dabl Nikole Jokića!

Još jedna maestralna partija našeg košarkaša, on na svom kontu ima 20 poena, deset skokova i deset asistencija!

38. minut - Jokić neprecizan sa penala!

Srpski as je promašio oba slobodna bacanja

36. minut - Alimpijević traži tajm-aut!

Dve vezane trojke za Bosnu koja je smanjila na -14, a Alimpijević reaguje tajm-autom!

35. minut - Trojka za Bosnu!

Alibegović pogađa posle sjajne akcije, Srbija ima velikih +17

34. minut - Kao na treningu...

Kakva kontra Srbije. Jokić preko celog Lakića, on do Avramović kojem je ostao najlakši deo posla - da položi loptu...

33. minut - Tri bacanja za Talića!

Davidovac je faulirao Talića prilikom šuta za tri poena, a on je pogodio sva tri slobodna bacanja!

31. minut - Trojkaaaa!

Avramović cepa mrežicu na isteku napada, ovo je njegova druga trojka večeras, a na drugoj strani parketa Gegić odgovara istom merom! 78:62

Završena je treća četvrtina!

Srbija - Bosna i Hercegovina: 75:59

29. minut - Đurišiiiiić!

Nova trojka za Nikolu, on ima 14 poena na svom kontu!

28. minut - Srbija ima +20!

Još jedna maestralna akcija Srbije, Lakić je ostao sam na trojci i pogodio!

26. minut - Novi poeni za Jovića!

Momirov je promašio polaganje, ali je Jović "popravio" promašaj posle ofanzivnog skoka!

25. minut - Jović se ne zaustavlja!

Savršen pas Nikole Jokića, a onda Jović postiže novu trojku za +15

24. minut - Trojkaaaa!

Nikola Jović prekida seriju protivnika!

23. minut - Bosanci bolje otvorili treću deonicu!

Nešto lošija igra Orlova na startu drugog poluvremena, Bosna pravi seriju 8-2!

22. minut - Jokić siguran sa penala!

Centar Srbije je pogodio dva slobodna bacanja 56:39

21. minut - Garza preko Jokića!

Prvi poeni za Bosance u drugom poluvremenu!

Nešto lošija igra Orlova na startu drugog poluvremena, Bosna pravi seriju 8-2!

22. minut - Jokić siguran sa penala!

Centar Srbije je pogodio dva slobodna bacanja 56:39

21. minut - Garza preko Jokića!

Prvi poeni za Bosance u drugom poluvremenu!

Završeno je prvo poluvreme!

Srbija - Bosna i Hercegovina: 54:35

19. minut - Sjajni Nikola Đurišić!

Novi poeni za njega, Srbija ima ogromnih +20!

18. minut - Au, šta radi Jović!

Nikola Jović ima već 17 poena na svom kontu. Igra bez greške, a gosti iz Bosne apsolutno nemaju rešenje za njegovu agresivnost i šut spolja.

17. minut - Bravo, bre!

Jović nastavlja dominaciju! Poentirao je pod faulom i sigurno realizovao dodatno slobodno bacanje za seriju Srbije. 41:26

15. minut: Orlovi imaju dvocifrenu prednost! Sjajna akcija Srbije, Jović je ostao sam na trojci i pogodio svoju treću trojku večeras!

14. minut: Ponovo Jokić! Centar Srbije je pogodio težak šut i tako prekinuo mini seriju Bosanaca! 33:26

13. minut: Laki poeni za Jokića! Novak je probio i proigrao Jokića, koji je na svoj karakterističan način poentirao.

12. minut: Gosti pružaju sjajan otpor! Bosna pravi seriju 5-2 na startu druge četvrtine.

11. minut: Bosanci pogađaju trojku! Talić cepa mrežicu u prvom napadu Bosne u drugoj deonici.

Kraj 1. četvrtine: Srbija vodi 27:15!

10. minut: Nikola Jooookić! Centar Srbije postiže trojku u poslednjoj sekundi prve deonice!

9. minut: Siguran Jokić! Centar Srbije je uspešno realizovao dva slobodna bacanja.

8. minut: Alimpijević mora da reaguje! Selektor Srbije zatražio tajm-aut posle mini serije protivnika.

6. minut: Sjajno zakucavanje! Košarkaši Bosne došli su do lopte posle velike borbe, nakon čega je Alibegović zakucao u kontri.

5. minut: Jović rešeta! I drugu trojku na večerašnjoj utakmici postiže srpski košarkaš za 9:5.

4. minut: Trojkaaa! Aleksa Avramović postiže trojku, Srbija ima +4 poena prednosti.

3. minut: Prvi poeni za Bosnu! Gegić je lepo probio i poentirao za 3:2.

1. minut: Počela je utakmica! Nikola Jović postiže trojku u prvom napadu na meču!

Autor: D.S.