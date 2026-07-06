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SAŠA ILIĆ ZADOVOLJAN: Partizan mora da igra jednostavno i sa mnogo intenziteta!

Izvor: Pink.rs/Informer, Foto: Printscreen YouTube/Tanjug ||

Trener fudbalera Partizana, Saša Ilić, izjavio je nakon pobede protiv Nefčija (1:0) na pripremama u Sloveniji da je ekipa prikazala najbolju igru do sada. Jedini gol na meču postigao je Erik Kojzek u 47. minutu.

"Ovo je bila najbolja naša utakmica na pripremama. Smanjili smo intenzitet treninga, bilo je dobrih stvari, ali neke moramo da popravimo", rekao je Ilić za TV Arena sport.

Posebno ga raduje defanzivna igra tima: "Igrali smo agresivno, sa velikim brojem faulova. To nismo radili u prethodnim mečevima i moramo to da zadržimo."

Što se tiče pojačanja, Ilić je potvrdio da se ekipi večeras priključuje brazilski fudbaler Že.

"Jedva čekamo da dođe napadač, zatim i trojica reprezentativaca, računamo i na dvojicu iz Teleoptika. Svi igrači su nam potrebni, za dve nedelje počinjemo Superligu i kvalifikacije za Ligu konferencija. Samo da svi budu zdravi", zaključio je trener Partizana.

Autor: D.S.

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