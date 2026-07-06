Španija u 91. minutu izbacila Ronalda i Portugalce sa Mundijala, Silva u 96. promašio produžetke

Fudbalska reprezentacija Španije je, nakon neviđene drame u derbiju osmine finala, pobedila Portugal sa 1:0 i zakazala okršaj u četvrtfinalu Mundijala! Dok su oči sveta bile uprte u duel najmlađeg i najstarijeg – Laminea Jamala (17) i Kristijana Ronalda (41) – presudila je "klupa" Luisa de la Fuentea.

Junak utakmice je Mikel Merino, koji je u 85. minutu ušao na teren i u 91. postigao jedini gol i na taj način "završio" reprezentativnu karijeru Ronalda.

Akcija za gol je tekla kao na igrici: Fabijan je dodao do Rodrija, ovaj je hirurški preciznim pasom "pocepao" odbranu i pronašao Ferana Toresa, koji je kao na tacni poslužio Mikela Merina. Merino je hladnokrvno matirao Kostu za veliko slavlje.



Od samog starta prštalo je na obe strane. Već u 8. minutu, Mikel Ojarzabal je izbio sam ispred Dioga Koste nakon savršenog pasa Danija Olma, ali je njegov šut za dlaku otišao pored stative.

Portugal je uzvratio u 11. minutu, kada je Pedri izgubio loptu, a Bruno Fernandes odmah uposlio Ronalda, čiji je "projektil" iz teškog ugla jedva ukrotio Unai Simon.

Najveće uzbuđenje u prvom delu viđeno je u 17. minutu, kada je golman Portugala, Diogo Kosta, izveo "čudo". Prvo je odbranio sjajan udarac Laminea Jamala, a zatim je u nastavku akcije, dok je ceo stadion video loptu u mreži, skinuo i zicer Baene!

U 40. minutu, Portugal je bio na milimetar od vođstva. Nuno Mendes je odapeo "raketu" sa ivice kaznenog prostora, lopta je zakačila Pedra Pora, prevarila Simona, ali se na sreću Španaca od prečke odbila u polje.

Ipak, ključni trenutak meča za Portugalce bio je 55. minut, kada je teren zbog povrede morao da napusti upravo Nuno Mendes. On je do tada bio jedini igrač koji je uspevao da u potpunosti "zaključa" Laminea Jamala. Njegovim izlaskom, odbrana Portugala počela je da puca.

Kada se činilo da ćemo gledati produžetke, španski selektor je pokazao zašto je trenutno jedan od najboljih na svetu. Uveo je Mikela Merina, Fabijana Ruiza i Ferana Toresa – i upravo su oni kreirali gol za istoriju.

Portugal se nije predavao. U 96. minutu, Bernardo Silva je zamalo doneo izjednačenje nakon centaršuta Konseisaoa, ali je lopta otišla tik preko prečke. U poslednjem napadu, u 99. minutu, čak je i golman Kosta krenuo napred, Žoao Neves je zahvatio loptu glavom, ali ona je otišla pored stative – i slavlje "Furije" je moglo da počne!

Autor: S.M.