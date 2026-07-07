Janik Siner prvi polufinalista Vimbldona: Italijan ubedljiv protiv Nemca

Najbolji teniser sveta Janik Siner plasirao se u polufinale Vimbldona, pošto je danas u četvrtfinalu pobedio Nemca Jan-Lenarda Strufa rezultatom 7:5, 7:6 (7:4), 6:3 za dva sata i 37 minuta.

Italijanski teniser je prvi set osvojio posle brejka u 11. gemu.

Oba tenisera su napravila po brejk u drugom setu, a Siner je bio bolji u taj-brejku rezultatom 7:4.

Branilac trofeja je treći set rešio u svoju korist nakon što je u osmom gemu oduzeo servis Strufu i tako došao do pobede i plasmana među četiri najbolja na grend slemu u Londonu.

Siner će u polufinalu Vimbldona igrati protiv pobednika meča između Novaka Đokovića i Feliksa Ože-Alijasima.

Autor: D.S.