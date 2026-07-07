Međunarodni olimpijski komitet ukinuo suspenziju Rusiji: Rusija ponovo u olimpijskoj porodici

Međunarodni olimpijski komitet saopštio je danas da je privremeno ukinuo suspenziju Olimpijskom komitetu Rusije, kao i da preporuke međunarodnim sportskim federacijama u vezi sa učešćem ruskih sportista više nisu na snazi.

"Izvršni odbor Međunarodnog olimpijskog komiteta privremeno je ukinuo suspenziju Ruskom olimpijskom komitetu, koja je bila na snazi od 12. oktobra 2023. godine. Odluka je doneta nakon detaljne analize Komisije za pravna pitanja, s obzirom na to da Olimpijski komitet Rusije među svojim članovima više nema nijednu regionalnu sportsku organizaciju sa teritorija koje su u nadležnosti Olimpijskog komiteta Ukrajine. Pored toga, Olimpijski komitet Rusije je potvrdio da ne sprovodi, niti će sprovoditi, bilo kakve aktivnosti na tim teritorijama", saopštio je komitet.

Dodaje se da će Izvršni odbor nastaviti da prati situaciju u vezi sa eventualnim aktivnostima Olimpijskog komiteta Rusije na spornim teritorijama i zadržava pravo da preduzme dalje mere ukoliko to bude smatrao neophodnim.

Međunarodni olimpijski komitet je istakao da nije promenio stav i da ostaje pri osudi ruske invazije na Ukrajinu.

"Ovaj stav ostaje nepromenjen. U širem smislu, komitet osuđuje ratove, oružane sukobe i nasilje koji uzrokuju ljudsku patnju gde god se dogode. U vreme rastuće nestabilnosti i podela širom sveta, organizacija ostaje posvećena promociji mira kroz sport među ljudima i narodima", poručeno je iz Lozane.

U saopštenju se ističe da Međunarodni olimpijski komitet ostaje solidaran sa olimpijskom zajednicom Ukrajine, koju olimpijski pokret podržava od početka rata i nastaviće to da čini.

Autor: D.S.