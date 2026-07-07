Serena Vilijams pojačava pripreme: Amerikanka planira povratak u singl pre Ju-Es opena

Legendarna američka teniserka Serena Vilijams intenzivno radi na povratku u vrhunsku formu, sa jasnim ciljem da nastupi na predstojećem Ju-Es openu. Nakon što se prošlog meseca vratila na teren posle četvorogodišnje pauze, 44-godišnja osvajačica 23 grend slem titule sada planira da igra mečeve u singlu kako bi se adekvatno pripremila za turnir u Njujorku.

Vilijams je nedavno učestvovala u dubl konkurenciji na turnirima u Kvinsu i Berlinu, a nakon toga je dobila specijalnu pozivnicu za Vimbldon. Ipak, povreda kolena zadobijena u prvom kolu singla protiv Maje Džoint privremeno je usporila njen povratak.

Njena trenerka, Rene Stabs, istakla je da je Serenina želja da nastavi sa takmičenjem nesporna, ali da zavisi od fizičkog oporavka.

„Sve je na njoj. Procenjujemo njene planove, uzimajući u obzir porodicu i poslovne obaveze. Njen cilj je da nastavi. Videli smo koliko dobro i dalje može da servira i udara lopticu. Najvažnije je da se koleno smiri, ali sigurna sam da će želeti da odigra još mečeva pre Ju-Es opena“, izjavila je Stabs.

Kako bi podigla nivo forme pred grend slem u Njujorku, koji počinje 23. avgusta, Vilijams bi mogla da potraži učešće na nekom od turnira iz serije 1000 u Torontu ili Sinsinatiju, koji su na programu tokom avgusta. Očekuje se da će, ukoliko sanira povredu, dobiti specijalnu pozivnicu organizatora za učešće na turniru u Njujorku.



Autor: D.S.