AKTUELNO

Fudbal

Pojačanje pred Evropu: Marko Arnautović stigao u Beograd i priključio se pripremama Crvene zvezde

Izvor: Pink.rs/Informer, Foto: Tanjug/Amir Hamzagić ||

Crvena zvezda je pred nastavak priprema dobila veliko pojačanje u napadu – Marko Arnautović doputovao je u Beograd i odmah se stavio na raspolaganje stručnom štabu. Iskusni napadač se priključio ekipi svega pet dana nakon završetka nastupa sa reprezentacijom Austrije na Svetskom prvenstvu u SAD.

Arnautović, koji je nedavno i emotivno objavio kraj reprezentativne karijere, u srpski tabor stiže nakon zapaženog učinka na Mundijalu, gde je postigao dva pogotka, protiv Jordana i Alžira. Kako bi se što bolje pripremio za predstojeće evropske izazove, stručni štab crveno-belih planira rad sa njim po posebnom programu.

Najveći fokus biće na kondicionim pripremama, uz pažljivo doziranje opterećenja kako bi se smanjio rizik od povreda i dostigao potreban takmičarski ritam. Iako putuje sa ekipom u Rusiju na generalnu probu protiv Zenita, zakazanu za 12. jul, njegov nastup u tom meču biće naknadno procenjen.

Uz Arnautovića, redove Crvene zvezde pojačao je i korejski bek Jung Vu Seol, od kojeg se očekuje da stabilizuje zadnju liniju pred prve evropske utakmice, koje su na programu za dve nedelje.

Zvezda od Arnautovića u narednoj sezoni očekuje iskustvo, golove i ulogu lidera na terenu, dok će klub nastojati da svog najzvučnijeg novajliju u potpunosti integriše u sistem igre pred ključne takmičarske izazove.

Autor: D.S.

#Crvena Zvezda

#Evropa

#Jung Vu Seol

#Marko Arnautović

#fudbal

#pripreme

#transferi

POVEZANE VESTI

Fudbal

ARNAUTOVIĆ PLAKAO NA PREDSTAVLJANJU U ZVEZDI! Marko nije mogao da dođe sebi! Otkrio sve što je zanimalo svakog navijača crveno-belih

Fudbal

TEŠKO MU JE! Marko Arnautović uznemiren nakon PORAZA Crvene Zvezde od Pafosa - Poslao poruku navijačima

Fudbal

Bomba! MARKO ARNAUTOVIĆ U CRVENOJ ZVEZDI: Najveći transfer u istoriji srpskog fudbala

Fudbal

PARTIZAN U VELIKOM PROBLEMU: Hibernian doveo veliko pojačanje pred dolazak u Beograd

Fudbal

Arnautović oduševio delije: Evo šta je uradio pred revanš sa Linkolnom

Fudbal

Milojević saznao lepe vesti! Važan igrač se oporavlja od povrede, biće spreman za Barsu