Pojačanje pred Evropu: Marko Arnautović stigao u Beograd i priključio se pripremama Crvene zvezde

Crvena zvezda je pred nastavak priprema dobila veliko pojačanje u napadu – Marko Arnautović doputovao je u Beograd i odmah se stavio na raspolaganje stručnom štabu. Iskusni napadač se priključio ekipi svega pet dana nakon završetka nastupa sa reprezentacijom Austrije na Svetskom prvenstvu u SAD.

Arnautović, koji je nedavno i emotivno objavio kraj reprezentativne karijere, u srpski tabor stiže nakon zapaženog učinka na Mundijalu, gde je postigao dva pogotka, protiv Jordana i Alžira. Kako bi se što bolje pripremio za predstojeće evropske izazove, stručni štab crveno-belih planira rad sa njim po posebnom programu.

Najveći fokus biće na kondicionim pripremama, uz pažljivo doziranje opterećenja kako bi se smanjio rizik od povreda i dostigao potreban takmičarski ritam. Iako putuje sa ekipom u Rusiju na generalnu probu protiv Zenita, zakazanu za 12. jul, njegov nastup u tom meču biće naknadno procenjen.

Uz Arnautovića, redove Crvene zvezde pojačao je i korejski bek Jung Vu Seol, od kojeg se očekuje da stabilizuje zadnju liniju pred prve evropske utakmice, koje su na programu za dve nedelje.

Zvezda od Arnautovića u narednoj sezoni očekuje iskustvo, golove i ulogu lidera na terenu, dok će klub nastojati da svog najzvučnijeg novajliju u potpunosti integriše u sistem igre pred ključne takmičarske izazove.

Autor: D.S.