Poznate sve borbe za spektakl u Sarajevu: Sin legendarne 'BH Mašine' u pohodu na četvrtu pobedu!

Sarajevo će 24. jula biti centar borilačkog sveta! Hotel „Malak“ na Ilidži ugostiće Balkan Boxing 9 spektakl, zajednički projekat „Balkan Boxing-a“ i „No Limit Fighting Network-a“, na kojem će snage odmeriti neka od najpoznatijih imena regionalne bokserske i kik-boks scene. Program obuhvata četiri bokserska i četiri kik-boks meča.
U centru pažnje biće nastup Benjamina Poturka, sina legende Dževada Poturka, čuvene „BH Mašine“. Benjamin u profesionalnoj karijeri ne zna za poraz – u tri dosadašnje borbe ostvario je tri pobede, od čega dve nokautom. Ovog puta, protivnik će mu biti Stefan Mihailov, iskusan borac sa deset profesionalnih pobeda, koji u Sarajevo dolazi po trijumf na gostujućem terenu.
Glavne borbe i ostali parovi
Jedna od glavnih borbi večeri biće okršaj „Tajsona iz Prijepolja“, Almira Memića, i Kolumbijca Migela Luisa Vaskeza. Takođe, ljubitelji boksa pratiće i Ahmeda Džananovića (13-3-1), koji nakon poraza u Poljskoj želi povratak na pobedničke staze protiv veoma iskusnog Miloša Janjanina iz Prijedora, borca sa čak 100 profesionalnih mečeva.
Perspektivni Leo Cvitanović (2-0), nakon nedavne pobede u Ložionici, tražiće svoj treći profesionalni trijumf protiv Aidara Oroskulova iz Kirgistana.
U kik-boks delu programa, poseban akcenat je na nastupu dvostrukog WKU svetskog šampiona Muhameda Dupljaka, koji će rukavice ukrstiti sa Dimitrijem Đorđevićem.
Kompletan raspored borbi na Balkan Boxing 9:
BOKS
Almir Memić - Migel Luis Vaskez
Benjamin Poturak - Stefan Mihailov
Ahmed Džananović - Miloš Janjanin
Leo Cvitanović - Aidar Oroskulov
KIK-BOKS
Dimitrije Đorđević - Muhamed Dupljak
Veljko Koturović - Isa Zildžić
Ilija Antić - Imran Botić
Benjamin Guta - Ermin Hadžajlija
Autor: D.S.