Senzacionalni transfer na pomolu: Golman Zelenortskih Ostrva nakon mundijalske bajke ide u Saudijsku Arabiju za 14 miliona?

Iskusni golman reprezentacije Zelenortskih Ostrva, Vozinja (Vozinha), mogao bi da postane jedno od najiznenađujućih pojačanja u Saudijskoj Arabiji. Prema nezvaničnim informacijama, četrdesetogodišnji čuvar mreže, koji je oduševio svet svojim nastupima na Svetskom prvenstvu, nalazi se na meti saudijskog kluba Dirija.

Kako se navodi u krugovima bliskim transfer tržištu, klub je spreman da izdvoji čak 14 miliona evra kako bi u svoje redove doveo ovog veterana, čija priča o sportskom putu mnoge podseća na pravu fudbalsku bajku.

Vozinja je svojom sigurnošću i hrabrošću na golu Zelenortskih Ostrva postao prava inspiracija, a interesovanje iz Saudijske Arabije samo je potvrda njegovog fantastičnog izdanja na najvećoj sceni. Ukoliko se ovaj transfer realizuje, četrdesetogodišnji golman bi se pridružio talasu svetskih zvezda koje su se odlučile za fudbalski angažman u ovoj zemlji.

Iako zvanične potvrde klubova još uvek nema, vest je već podigla veliku prašinu među ljubiteljima fudbala koji sa nestrpljenjem prate rasplet ove neobične, ali uzbudljive transfer priče.



Autor: D.S.