AKTUELNO

Fudbal

SPEKTAKL JE ZAGARANTOVAN! Mundijal ulazi u paklenu završnicu: Poznati parovi i raspored četvrtfinala - čekaju nas mečevi od kojih zastaje dah!

Izvor: Kurir.rs, Foto: Pixabay.com ||

Osam najboljih ostalo je u trci za svetski tron! Poznati su svi parovi četvrtfinala Mundijala i termini velikih derbija.

Mundijal ulazi u najuzbudljiviju fazu!

Posle posle prave drame u osmini finala poznato je kojih osam reprezentacija nastavlja pohod na svetski tron, a četvrtfinale donosi okršaje od kojih zastaje dah.

Najviše pažnje privlači okršaj Francuske i Maroka, dok će pravi evropski derbi odigrati Španija i Belgija. Ništa manje uzbudljivo neće biti ni u duelima Norveške i Engleske, odnosno Argentine i Švajcarske.

Do četvrtfinala Francuska je stigla pobedom nad Paragvajem (1:0), dok je Maroko priredio veliko iznenađenje i eliminisao Kanadu ubedljivim rezultatom 3:0.

Španija je u osmini finala bila bolja od Portugala (1:0), dok je Belgija demonstrirala silu protiv Sjedinjenih Američkih Država i slavila sa 4:1.

Norveška je nastavila bajku trijumfom nad Brazilom (2:1), dok je Engleska posle velike borbe izbacila Meksiko rezultatom 3:2.

Argentina je u spektakularnom meču savladala Egipat sa 3:2, a poslednji učesnik četvrtfinala postala je Švajcarska, koja je posle boljeg izvođenja penala eliminisala Kolumbiju nakon 0:0.

PAROVI ČETVRTFINALA

ČETVRTAK, 9. JUL

Francuska – Maroko (22.00)

PETAK, 10. JUL

Španija – Belgija (21.00)

SUBOTA, 11. JUL

Norveška – Engleska (23.00)

NEDELJA, 12. JUL

Argentina – Švajcarska (03.00)

Ulog je ogroman – pobednici ovih duela izboriće plasman u polufinale.

Autor: A.A.

#Mundijal

#Utakmice

#fudbal

#termini

#četvrtfinale

POVEZANE VESTI

Fudbal

SADA JE SVE JASNO! Ovo su parovi četvrtfinala Lige šampiona

Fudbal

MUNDIJAL GORI! Poznati prvi četvrtfinalni parovi – evo kako sada izgleda kostur i put do titule prvaka sveta!

Fudbal

Poznati SVI PAROVI osmine finala EURO 2024 Očekuju nas spektakal za spektaklom!

Košarka

SVE JE SPREMNO ZA SPEKTAKL! Borba za KLS titulu: Poznati termini utakmica! Partizan prvi izlazi na teren

Fudbal

Poznati svi parovi četvrtfinala EURO 2024: Očekuju nas SPEKTAKLI, a evo ko će igrati protiv koga, kad i gde

Fudbal

SPEKTAKULARNI MEČEVI LIGE ŠAMPIONA! Potpuno LUDILO u Madridu i Londonu - svi jedva čekaju REVANŠE!