SPEKTAKL JE ZAGARANTOVAN! Mundijal ulazi u paklenu završnicu: Poznati parovi i raspored četvrtfinala - čekaju nas mečevi od kojih zastaje dah!

Osam najboljih ostalo je u trci za svetski tron! Poznati su svi parovi četvrtfinala Mundijala i termini velikih derbija.

Mundijal ulazi u najuzbudljiviju fazu!

Posle posle prave drame u osmini finala poznato je kojih osam reprezentacija nastavlja pohod na svetski tron, a četvrtfinale donosi okršaje od kojih zastaje dah.

Najviše pažnje privlači okršaj Francuske i Maroka, dok će pravi evropski derbi odigrati Španija i Belgija. Ništa manje uzbudljivo neće biti ni u duelima Norveške i Engleske, odnosno Argentine i Švajcarske.

Do četvrtfinala Francuska je stigla pobedom nad Paragvajem (1:0), dok je Maroko priredio veliko iznenađenje i eliminisao Kanadu ubedljivim rezultatom 3:0.

Španija je u osmini finala bila bolja od Portugala (1:0), dok je Belgija demonstrirala silu protiv Sjedinjenih Američkih Država i slavila sa 4:1.

Norveška je nastavila bajku trijumfom nad Brazilom (2:1), dok je Engleska posle velike borbe izbacila Meksiko rezultatom 3:2.

Argentina je u spektakularnom meču savladala Egipat sa 3:2, a poslednji učesnik četvrtfinala postala je Švajcarska, koja je posle boljeg izvođenja penala eliminisala Kolumbiju nakon 0:0.

PAROVI ČETVRTFINALA

ČETVRTAK, 9. JUL

Francuska – Maroko (22.00)

PETAK, 10. JUL

Španija – Belgija (21.00)

SUBOTA, 11. JUL

Norveška – Engleska (23.00)

NEDELJA, 12. JUL

Argentina – Švajcarska (03.00)

Ulog je ogroman – pobednici ovih duela izboriće plasman u polufinale.

Autor: A.A.