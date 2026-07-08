ŽELJKO OBRADOVIĆ VRATIO LEGENDU U PAO! Atina slavi njegov povratak!

Legendarni košarkaš Dimitris Dijamantidis ponovo u Panatinaikosu! Njegov povratak donosi novu energiju klubu i navijačima.

Legendarni grčki košarkaš Dimitris Dijamantidis zvanično se vratio u Panatinaikos, gde će obavljati rukovodeću funkciju.

Panatinaikos nastavlja da okuplja legende iz svoje najslavnije ere. Posle povratka Željka Obradovića na klupu atinskog velikana i dolaska Majka Batista u stručni štab, u klub se vraća i Dimitris Dijamantidis.

Επέστρεψε «σπίτι» του ο Δημήτρης Διαμαντίδης ☘️



Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR ανακοινώνει την επιστροφή του Δημήτρη Διαμαντίδη στο «σπίτι» του.



Ο Δημήτρης Διαμαντίδης έγραψε ιστορία με την ομάδα μας στα δώδεκα χρόνια (2004-2016) που φόρεσε την πράσινη φανέλα κατακτώντας μαζί της 22… pic.twitter.com/6Vn2C35Iq5 — Panathinaikos BC (@Paobcgr) 07. јул 2026.

Jedan od najvećih igrača u istoriji Panatinaikosa nije krio emocije zbog povratka.

"Presrećan sam što se vraćam u Panatinaikos, jer imam osećaj da sam se vratio kući. Veoma mi znači što ću ponovo sarađivati sa trenerom Obradovićem i ljudima koje izuzetno cenim. To mi je u velikoj meri olakšalo odluku", rekao je Dijamantidis po povratku u klub.

Na pitanje koju će tačno funkciju obavljati, legendarni Grk istakao je da mu titula nije važna.

Autor: A.A.