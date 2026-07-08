ŠTA ĆE REĆI GROBARI? Željko Obradović doveo igrača koga mrze navijači Partizana

Prema informacijama koje ekskluzivno prenosi "HoopsHype", francuski reprezentativac i dosadašnji košarkaš Čikago Bulsa, Geršon Jabusele, zvanično je dogovorio povratak u Evropu. Snažni krilni centar potpisaće trogodišnji ugovor sa atinskim velikanom Panatinaikosom, čime će postati jedan od trojice najplaćenijih košarkaša na Starom kontinentu.

Ovaj transfer predstavlja pravi tektonski poremećaj na evroligaškoj pijaci, s obzirom na to da je vlasnik "zelenih" Dimitris Janakopulos rešen da vrati klub na sam vrh nakon turbulentnog perioda. U sklopu te velike rekonstrukcije, na klupu Atinjana seo je legendarni srpski stručnjak Željko Obradović, pa će saradnja sa Jabuseleom doneti izuzetno zanimljivu dinamiku u taboru grčkog velikana.

Jabusele (30) tako po drugi put u svojoj karijeri napušta najjaču ligu sveta. Nakon što je preko matičnog ASVEL-a i Real Madrida uspeo da oživi karijeru i izbori povratak "preko bare", njegova dvogodišnja NBA epizoda imala je promenljiv uspeh.

Posle solidne sezone 2024/25 u dresu Filadelfije, prošlog leta je potpisao dvogodišnji ugovor vredan 11,2 miliona dolara sa Njujork Niksima. Ipak, u Velikoj jabuci nije dobio pravu priliku u rotaciji, zbog čega je tokom sezone trejdovan u Čikago. Iako je u dresu Bulsa beležio zapažene partije sa prosekom od 10 poena i 5,7 skokova po meču, finansijski izdašna ponuda iz Atine i garantovana uloga lidera u timu Željka Obradovića presudili su da krilni centar spakuje kofere i vrati se u Evroligu.

Vest o prelasku Jabuselea u redove Panatinaikosa privukla je ogromnu pažnju i u regionu, posebno među navijačima Partizana. Ljubitelji košarke na Balkanu Francuza najviše pamte po ozloglašenom incidentu iz plej-of serije Evrolige 2023. godine, kada je nosio dres Real Madrida.

Podsetimo, u finišu druge utakmice četvrtfinala u Madridu došlo je do opšte tuče na parketu između igrača Reala i Partizana. Jabusele je tada napravio brutalan i krajnje nesportski rvački zahvat nad tadašnjim bekom crno-belih Danteom Eksumom, zbog čega je zaradio višemesečnu suspenziju.

Mnogi navijači Partizana i danas smatraju da je upravo taj incident i potonji haos sa kaznama direktno skrojio sudbinu te serije, koju je ekipa Željka Obradovića na kraju izgubila sa 3-2 u pobedama, ostavši bez već viđenog plasmana na Fajnal-for. Sudbina je htela da Jabusele sada postane udarna igla upravo pod komandnom palicom trenera koji ga je te večeri taktički nadmudrio, ali i čiji je san o evropskoj tituli sa Partizanom te godine srušen.

Autor: D.B.