ŽELJKO OBRADOVIĆ NOVI SELEKTOR SRBIJE: Savez se oglasio i potvrdio iznenađujuće vesti, sada je zvanično

Funkcija selektora Srpskog atletskog saveza privremeno će dobiti novog nosioca.

Edin Zuković, koji je dužnost selektora uspešno obavljao od 20. septembra 2018. godine, zbog premora, zdravstvenih i porodičnih razloga odlazi na tromesečni odmor kako bi se oporavio od velikih napora kojima je bio izložen tokom prethodnih osam sezona. Zuković ostaje u radnom odnosu u Srpskom atletskom savezu.Među njegovim najpoznatijim atletičarima je Lazar Anić, koji je u skoku udalj 2017. godine ostvario lični rekord od 8,15 m i bio finalista evropskih i svetskih prvenstava. Obradović je i sam bio uspešan troskokaš, sa ličnim rekordom od 16,23 m, a trenutno kao stručni konsultant pomaže svom prezimenjaku Goranu Obradoviću u radu sa Ivanom Španović, otkako se naša proslavljena atletičarka iz skoka udalj posvetila troskoku.

Željko Obradović do sada je obavljao funkciju pomoćnika saveznog selektora za skokove.

Tokom perioda u kojem će obavljati funkciju vršioca dužnosti selektora očekuju ga brojna značajna međunarodna takmičenja, među kojima su Evropsko prvenstvo za seniore u Birmingemu (Velika Britanija), od 10. do 16. avgusta, Mediteranske igre u Tarantu (Italija), od 21. avgusta do 3. septembra, World Athletics Ultimate Championship u Budimpešti (Mađarska), od 11. do 13. septembra, Evropsko prvenstvo za mlađe juniore i juniorke u Rijetiju (Italija), od 16. do 19. jula, kao i brojna domaća i međunarodna takmičenja.

U tom periodu reprezentativci Srbije osvojili su 10 evropskih i pet seniorskih svetskih medalja. Sezona 2023. godine zvanično je proglašena najuspešnijom u istoriji srpske atletike, sa ukupno 44 međunarodne medalje koje su osvojili reprezentativci svih uzrasnih kategorija.

U Srpskom atletskom savezu doneta je odluka da Zukovića u naredna tri meseca, u svojstvu vršioca dužnosti selektora, zameni Željko Obradović, uspešni trener disciplina horizontalnih skokova.

Autor: M.R.