TRESE SE INTERNET! Evo zašto fudbaleri na Svetskom prvenstvu makazama seku čarape: Novi hit među igračima privukao pažnju (FOTO)

Ako ste poslednjih dana pratili utakmice Svetskog prvenstva, možda ste primetili neobičan detalj. Mnogi fudbaleri na listovima imaju isečene rupe na čarapama, a društvene mreže preplavljene su teorijama o tome da li ovaj trik pomaže da brže trče, sprečava grčeve ili poboljšava cirkulaciju. Međutim, šta o tome kaže nauka? Odgovor je mnogo jednostavniji nego što biste očekivali, piše magazin Vajerd.

Zašto fudbaleri uopšte seku čarape?

Fudbalske čarape napravljene su tako da čvrsto prijanjaju uz nogu. Njihova uloga je da drže štitnike za potkolenice na mestu, pruže dodatnu potporu skočnom zglobu i stopalu, kao i da smanje pomeranje stopala u kopački, čime se povećava stabilnost tokom igre. Zbog toga se izrađuju od elastičnih sintetičkih materijala poput poliestera, najlona i elastina.

Problem nastaje tokom intenzivnih utakmica. Mišići lista pri svakom sprintu, skoku ili nagloj promeni pravca privremeno povećavaju obim. Kod pojedinih igrača tada uske čarape stvaraju neprijatan osećaj pritiska, pa čak i trnjenje ili utrnulost. Zato mnogi uzmu makaze i naprave nekoliko proreza na zadnjem delu čarapa kako bi smanjili pritisak na mišiće.

Holes in socks have become a curious sight at this year’s World Cup. The reasons why are a weird mix of biomechanics, perception, and player habits. https://t.co/yVJimopRl8 — WIRED (@WIRED) 06. јул 2026.

Da li to zaista pomaže?

Iako je među fudbalerima uvreženo mišljenje da ovaj trik ima koristi, naučna istraživanja za sada ne potvrđuju da sečenjem čarapa mogu da se poboljšaju performanse ili smanji rizik od povreda.

Naprotiv, brojne studije o kompresionoj sportskoj opremi pokazuju da pravilno dizajnirane kompresione čarape mogu da ublaže upalu mišića posle velikih napora i doprinesu bržem oporavku. Drugim rečima, ne postoje dokazi da su isečene čarape fiziološki korisnije od onih koje nisu oštećene.

Zašto ih onda igrači i dalje seku?

Prema mišljenju sportskih lekara, odgovor je pre svega psihološke prirode.

FIFA World Cup 2026: The Science Behind Why Footballers Cut Their Sockshttps://t.co/MP7vzKC293 pic.twitter.com/L3iGahnN06 — NDTV (@ndtv) 07. јул 2026.

Ako fudbaler ima osećaj da ga čarape stežu i ograničavaju pokrete, njihovo sečenje može da mu pruži utisak veće slobode i udobnosti. Čak i ako objektivno nema razlike u učinku, subjektivni osećaj komfora može pozitivno da utiče na samopouzdanje tokom utakmice. Upravo zbog toga dvojica igrača u istoj opremi mogu imati potpuno različit doživljaj.

Trend traje već godinama

Iako je tokom Svetskog prvenstva 2026. godine ovaj detalj ponovo privukao veliku pažnju, trend nije nov. Fudbaleri već godinama seku čarape, a takvi prizori mogli su da se vide na evropskim prvenstvima, Olimpijskim igrama, kao i u brojnim nacionalnim ligama.

Pojedini proizvođači sportske opreme čak razmatraju drugačiji dizajn čarapa kako bi igračima omogućili isti osećaj udobnosti bez potrebe da ih sami seku.

The most likely reasons are:

To relieve pressure on the Achilles tendon or heel. Football boots can rub the back of the heel, causing pain or blisters. Cutting the heel reduces friction.

To accommodate an injury or heavy bandaging. The player may have a sore heel, blister, or… pic.twitter.com/cZLEpg7wrf — Zachs MD (@xakskelly) 06. јул 2026.

Pravila to dozvoljavaju

Iako isečene čarape izgledaju neobično, fudbalska pravila ih ne zabranjuju. Jedini uslov je da oprema ostane bezbedna za igru i da štitnici za potkolenice budu propisno pokriveni.

Zbog toga će rupe na čarapama, po svemu sudeći, i dalje biti čest prizor na najvećim fudbalskim takmičenjima. Koliko god izgledale neobično, nauka za sada poručuje da je njihov najveći efekat u glavi igrača, a ne u njegovim mišićima.

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Autor: Marija Radić