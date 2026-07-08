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Zbog ovoga je ceo svet besan na Mesija i Argentince: Pogledajte kako je sudija unakazio Egipat na Mundijalu

Izvor: Pink.rs/Telegraf.rs, Foto: Tanjug AP/Mike Stewart ||

Fudbalska reprezentacija Argentine se plasirala u četvrtfinale Svetskog prvenstva.

Gaučovi su slavili protiv Egipta sa 3:2 posle velikog preokreta, jer su gubili sa 0:2, ali su u poslednjih 15 minuta uspeli da se vrate i preokrenu. Ipak, taj preokret nije jedino što je ostalo u foksu posle meča, već i odluke sudije, te žalbe Egipćana da su pokradeni.

Čitav svet je besan zbog dešavanja sa ovog meča, jer smatraju da je Argentina očigledno pogurana od strane glavnog sudije Fransoe Leteksja, ali i od strane VAR-a, koji je očigledno radio na selektivnoj bazi.

Argentina je dobila penal u prvom poluvremenu i to "na prvu", VAR čak nije ni reagovoa, iako je postojalo elemanata za to. Potom je Egiptu poništen gol za 0:2 zbog faula, a zbog identične situacije se VAR nije ni oglasio kada je Argentina postigla gol za 3:2.

Takođe, Egipat se žalio i zbog mnogih drugih stvari, dok se sada oglasio i fudbalski klub Zamora, koji je napravio kompilaciju od četiri minuta, gde su navodno sudije oštetile Egipat, ali i selekciju Austrije protiv Argentine.

Ispod možete pogledati i taj video klip.

Autor: Iva Besarabić

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