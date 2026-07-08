NAJVEĆA SENZACIJA NA VIMBLDONU: Teniser za kojeg niko nije čuo izborio polufinale u Londonu

Britanski teniser Artur Feri plasirao se u polufinale Vimbldona pošto je savladao Italijana Flavija Kobolija sa 3:0 (6:4, 7:6(4), 6:0).
Feri je na Vimbldon došao kao 114. teniser sveta, a sem ljubitelja "belog sporta" malo je ko za njega uopšte znao.
Prvi set protekao je u prilično izjednačenoj borbi u kojoj je i Koboli mogao do brejka, ali je Feri u 10. gemu iskoristio trenutak da uzme gem na servis rivala i povede u setovima.
Arthur Fery, Wimbledon semi-finalist.— Wimbledon (@Wimbledon) 08. јул 2026.
An incredible achievement - the first British wild card to reach the final four at The Championships 🇬🇧
#Wimbledon pic.twitter.com/e7c1QiJzJl
Drugi set bio je daleko najneizvesniji budući da je rešen tek u taj-brejku, a obojica aktera uzimala su u ovom delu igre gemove na servis rivala.
Igra Kobolija se u potpunosti raspala u trećem setu budući da je Feri sa dva rana brejka stigao do ubedljive prednosti od 3:0.
To je bio jasan signal da je Feri utro put ka pobedi, a do kraja meča ostavio je Kobolija sa nulom, zakazavši duel protiv Zvereva za finale Vimbldona.
Autor: Iva Besarabić