Zverev se "prošetao" do polufinala Vimbldona, Fric bez rešenja za razigranog Nemca

Nemački teniser i drugi nosilac, Aleksander Zverev plasirao se u polufinale Vimbldona.

Zverev je posle skoro dva sata igre, zaista rutinski slavio protiv Tejlora Frica sa 3:0 u setovima, po setovima 6:4, 6:4, 6:2.



Uoči susreta mnogo se govorilo o činjenici da Amerikanac ima bolji međusobni skor protiv Zvereva, ali je na Centralnom terenu upravo Nemac pokazao zbog čega godinama pripada samom vrhu svetskog tenisa.

Iako je Fric već na početku imao dve prilike da rivalu oduzme servis, nije uspeo da ih realizuje, što je Zverev odmah kaznio. Posle brejka u ranoj fazi prvog seta preuzeo je potpunu kontrolu i bez većih problema stigao do početne prednosti.

Drugi set doneo je dodatne komplikacije za američkog tenisera, kojem je već na startu bila neophodna medicinska pomoć.

Iako je odlučio da nastavi meč, bilo je primetno da teško pronalazi ritam, posebno na svojim servis gemovima. Zverev je strpljivo čekao priliku, a kada se ona ukazala u završnici seta, iskoristio ju je i poveo sa velikih 2:0.

U nastavku više nije bilo dileme oko pobednika. Nemac je već u uvodnim gemovima trećeg seta napravio razliku, potom još jednom oduzeo servis protivniku i mirno priveo duel kraju.

Za manje od dva sata igre overio je plasman u prvo polufinale Vimbldona u karijeri i nastavio borbu za trofej koji mu do sada nije bio dostižan.

Autor: S.M.