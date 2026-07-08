HALAND I SAIGRAČI NAPUSTILI HOTEL: Nezapamćen HAOS u taboru Norveške pred duel sa Engleskom

Protivnik Engleske u četvrtfinalu Mundijala, reprezentacija Norveške, doživela je neprijatnost pred jedan od najvažnijih mečeva u svojoj istoriji, pošto je kompletna delegacija napustila hotel svega dan nakon dolaska.

Norveški reprezentativci, predvođeni Erlingom Holandom, izrazili su nezadovoljstvo uslovima u luksuznom hotelu u Fort Loderdejlu. Najveći problem predstavljali su buka sa obližnjeg gradilišta i prometnog autoputa, kao i činjenica da je najbliža plaža udaljena oko četiri kilometra.

Nakon samo jedne noći, igrači su zatražili od čelnika saveza da pronađu novo rešenje, a zvanična žalba upućena je FIFA. Delegacija se potom iselila iz hotela za svega dva i po sata.

Norveška će do subotnjeg četvrtfinala biti smeštena u drugom hotelu, na tajnoj lokaciji u blizini plaže i stadiona Hard Rok u Majamiju, gde će biti odigran duel protiv Engleske.

Menadžer logistike norveške reprezentacije Truls Deli istakao je da selidba nije bila idealna, ali da je bila neophodna.

- Brutalno je što smo morali da se selimo, ali svi su sada zadovoljni. Upravo su igrači najviše želeli ovu promenu. Imamo sjajan tim ljudi oko reprezentacije i uspeli smo da sve završimo za dva i po sata. Nismo stigli ni da doručkujemo - rekao je Deli.

On je dodao da reprezentacija već šest nedelja boravi u Sjedinjenim Američkim Državama i da pred najvažniji meč u istoriji norveškog fudbala nisu želeli da rizikuju narušavanje atmosfere u ekipi.

- Proces nije bio idealan, ali želeli smo da reagujemo što pre. Dobra atmosfera u timu nam je najvažnija - poručio je Deli.

Prema navodima norveških zvaničnika, problem nije bila samo buka, već i nedostatak adekvatnih prostorija za sastanke i analizu utakmica.

Kapiten Martin Edegor potvrdio je da je odluka doneta kako bi ekipa imala najbolje moguće uslove za pripremu.

- Postojalo je nekoliko stvari koje su mogle da budu bolje, pa smo napravili određena prilagođavanja. Cilj nam je bio da optimizujemo uslove i što bolje se pripremimo za veliku utakmicu - rekao je vezista Arsenala.

Selektor Stole Solbaken zahvalio je FIFA na brzoj reakciji.

- FIFA nam je maksimalno izašla u susret. Nije reč o tome da hotel nije bio za boravak, već o tome da je bilo previše sitnih problema. Kao tim moramo da funkcionišemo zajedno, a nedostajale su nam i odgovarajuće sale za sastanke i taktičke pripreme - izjavio je Solbaken.

FIFA je pristala da pokrije troškove 50 soba i obezbeđenja u novom hotelu, dok će Norveški fudbalski savez snositi dodatne troškove unapređenog smeštaja koji su igrači zahtevali.

Za razliku od Norvežana, reprezentativci Engleske imali su dva slobodna dana posle plasmana u četvrtfinale, koje su iskoristili za odmor sa porodicama i prijateljima. Ekipa Tomasa Tuhela potom je nastavila pripreme u trening kampu u Kanzas Sitiju, a u Majami će doputovati u petak, gde će biti smeštena u hotel na tajnoj lokaciji.

Dodatni razlog za zadovoljstvo u engleskom taboru predstavlja povratak Džordana Hendersona, koji je uspešno operisao prelom ručnog zgloba zadobijen tokom proslave pobede u Meksiko Sitiju.

Autor: Iva Besarabić