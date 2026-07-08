AKTUELNO

Fudbal

POTRES U PORTUGALIJI: Ronaldo otišao, Martinez smenjen - stigao novi spasitelj

Izvor: Pink.rs/Kurir, Foto: Tanjug AP/Eric Gay ||

Fudbalski savez Portugalije imenovao je iskusnog stručnjaka Žoržea Žezuša za novog selektora nacionalnog tima, nakon rastanka sa Robertom Martinezom posle neuspeha na Svetskom prvenstvu.

Portugalija je na Mundijal doputovala sa najvećim ambicijama, ali je takmičenje završila već u osmini finala, pošto je poražena od Španije rezultatom 1:0. Jedini gol na utakmici postigao je Mikel Merino.

Taj poraz ujedno je označio i kraj reprezentativne karijere Kristijana Ronalda, koji je i ranije najavio da će mu Svetsko prvenstvo biti poslednje veliko takmičenje u dresu nacionalnog tima.

Nakon eliminacije, Fudbalski savez Portugalije odlučio je da se zahvali Robertu Martinezu, a izbor je pao na jednog od najiskusnijih portugalskih trenera.

Žezuš (71) će prvi put u karijeri voditi jednu reprezentaciju. Tokom bogate trenerske karijere predvodio je Amoru, Felgeiraš, Uniao Madeiru, Estrelu Amadoru, Vitoriju Setubal, Vitoriju Gimaraješ, Moreirense, Leiriju, Belenenseš, Bragu, Benfiku, Sporting, Al Hilal, Fenerbahče i Al Nasr.

Jedan od najvećih uspeha ostvario je sa Bragom, sa kojom je 2008. godine osvojio Intertoto kup, dok je tokom karijere osvojio brojne trofeje i sa Benfikom, Sportingom i Al Hilalom.

Pred iskusnim stručnjakom sada je zadatak da vrati Portugaliju u sam vrh svetskog fudbala i započne novu eru nacionalnog tima nakon odlaska Kristijana Ronalda.

Autor: Iva Besarabić

#Meč

#Sport

#Svetsko prvenstvo

#TIM

#Utakmica

#fudbal

POVEZANE VESTI

Fudbal

TRANSFER BOMBA: Legendarni Ćavi postaje selektor?

Fudbal

RONALDO DOŽIVEO DUPLI UDARAC! Posle ispadanja desilo mu se i ovo!

Ostali sportovi

ŠOK! SELEKTOR SRBIJE SE POVUKAO IZ PRIVATNIH RAZLOGA! Niko nije očekivao ovakvu odluku - On se odmah oglasio i otkrio sve

Fudbal

KRISTIJANO NATERAO CELU PLANETU DA MU SE POKLONI! Ronaldo ispisao istoriju Svetskog prvenstva, ovo ni Mesi nije uradio!

Fudbal

UEFA kaznila Hrvate, ali ne zbog povika "ubij Srbina"?

Fudbal

POGLEDAJTE SNIMKE! LUDNICA NA ULICAMA BRAZILA ZBOG NEJMARA! Slavni Brazilac 'eksplodirao' od sreće kada je saznao veliku vest: Tu sam, tu sam! (VIDEO)