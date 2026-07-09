AKTUELNO

Ostali sportovi

Ogroman vaterpolo skandal! Čak 11 reprezentativaca palo zbog klađenja

Izvor: Informer, Foto: Pixabay.com ||

Jedanaest vaterpolista i jedan član stručnog štaba vaterpolo reprezentacije Malte, proglašeni su krivima zbog kršenja pravila o klađenju iz Kodeksa integriteta.

Čak jedanaestorica vaterpolo reprezentativaca Malte proglašeni su krivima za kršenje odredbi o klađenju koje propisuje Kodeks integriteta Svetske plivačke federacije. Pored 11 igrača, kažnjen je i jedan član stručnog štaba, a sve je otkriveno u zvaničnom saopštenju organizacije "European Aquatics".

Najvažniji detalj opsežne istrage jeste činjenica da integritet samih utakmica nije bio ugrožen. Kako se navodi u izveštajima, utvrđeno je da niko od sankcionisanih aktera nije tipovao na duele u kojima je lično učestvovao, pa se prekršaj odnosi na generalno klađenje koje je profesionalnim sportistima zabranjeno.

U zvaničnom saopštenju se navodi da će svi akteri učestvovati edukativnim programima i aktivnostima podizanja svesti tokom narednih pet godina

"Tokom istrage utvrđeno je da nijedna od osoba obuhvaćenih postupkom nije uplaćivala opklade na utakmice u kojima je učestvovala, niti su pronađeni bilo kakvi dokazi o nameštanju utakmica ili manipulaciji rezultatima. Pored sankcija izrečenih u skladu sa Kodeksom integriteta Svetske federacije vodenih sportova, svi akteri obuhvaćeni postupkom učestvovaće u edukativnim programima i aktivnostima podizanja svesti tokom narednih pet godina. U saradnji sa AQIU radiće na boljem razumevanju rizika povezanih sa klađenjem i doprineti sprečavanju sličnih prekršaja u zajednici vodenih sportova", piše u saopštenju.

Autor: S.M.

#Reprezentacija

#Skandal

#klađenje

#vaterpolo

POVEZANE VESTI

Fudbal

VELIKA ZVEZDA MUNDIJALA OPSOVALA SELEKTORA PA NAJURENA SA SP! Skandal koji je obišao ceo svet - igrači bojkotovali trenera i napravili još veći džumbu

Ostali sportovi

Oglasio se Savez: Moramo da budemo precizni – četiri bivša i sedam sadašnjih reprezentativaca Srbije

Ostali sportovi

Bomba! Dejan Savić je novi selektor Crne Gore

Domaći

Hitna odluka Velikog šefa: Kažnjeno 14 takmičara Elite!

Domaći

Hitna odluka Velikog šefa: Učesnica kažnjena mesečnim honorarom, ovo se ne toleriše!

Ostali sportovi

Potvrđena sramna odluka - Majdov zvanično suspendovan