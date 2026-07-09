Nikola Kusturica zvanično napustio Barselonu: Hvala Barso. Nikada nije lako reći zbogom

Mladi srpski košarkaš Nikola Kusturica zvanično je napustio Barselonu.

Kusturica (17) se danas na društvenim mrežama oprostio od Barselone. Srpski košarkaš bi trebalo da nastavi igračku karijeru na koledžu UCLA u SAD.

"Hvala Barso. Nikada nije lako reći zbogom, ali danas želim da se zahvalim svim ljudima koji su bili deo ovog neverovatnog puta. Bile su to tri nezaboravne godine, pune učenja, odrastanja i trenutaka koje ću uvek nositi sa sobom. Odlazim sa srcem punim nezaboravnih uspomena. Ovo je bio prvi veliki korak u mojoj karijeri, moj prvi veliki klub i prvi koji je verovao u mene i pružio mi priliku da napredujem. Zbog toga ću uvek biti zahvalan", naveo je Kusturica.

"Hvala svim mojim trenerima, saigračima i svim ljudima iz kluba. Pomogli ste mi da postanem ne samo bolji igrač, već i bolja osoba. Ovde sam naučio vrednost napornog rada, discipline, posvećenosti i svakodnevnog truda - lekcije koje ću nositi sa sobom zauvek. Barsa će uvek biti moj klub i uvek ću vas podržavati, gde god da se nalazim. Ovaj klub će zauvek zauzimati veoma posebno mesto u mom srcu. Nadam se da će nam se putevi jednog dana ponovo ukrstiti", napisao je mladi srpski košarkaš.

Kusturica je nedavno sa kadetskom reprezentacijom Srbije osvojio srebrnu medalju na Svetskom prvenstvu (U17) u Turskoj. On je izabran u idealan tim SP.