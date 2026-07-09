TRAGEDIJA U SVETU FUDBALA: Gabrijel Murešan nastradao u 44. godini

Užasna tragedija u Rumuniji, Gabrijel Murešan, nekadašnji fudbaler, preminuo je u 44. godini nakon utapanja u jezeru.

Užasna vest stiže iz Rumunije, gde je u 44. godini život tragično izgubio nekadašnji fudbaler Gabrijel Murešan, čije je srce prestalo da kuca nakon utapanja u jezeru.

Tamošnji mediji prenose zvanične podatke nadležnih službi iz okruga Mureš, koje potvrđuju da se nesreća dogodila u sredu uveče. Sve se odigralo na jezeru nadomak mesta Apold, u kojem je Murešan inače bio na čelu opštine kao gradonačelnik.

Medicinske ekipe su brzo reagovale i dale sve od sebe da ga vrate u život čim je izvučen na obalu, ali reanimacija, nažalost, nije uspela.

- Opština Apold izražava duboku tugu zbog vesti o smrti gospodina Gabija Murešana, gradonačelnika i predanog službenika naše zajednice. Naša zajednica će čuvati uspomenu na njega i biće zahvalna za sve što je učinio za ljude i opštinu Apold", navodi se u saopštenju lokalne uprave.

Profesionalni fudbalski put Murešan je gradio kao zadnji vezni igrač, a njegova karijera na terenu trajala je od 1999. do 2017. godine. Tokom gotovo cele karijere igrao je isključivo na domaćim, rumunskim terenima, uz samo jedan kratkotrajni izlet u inostranstvo kada je sezonu proveo u Rusiji nastupajući za Tom Tomsk.

Autor: D.B.