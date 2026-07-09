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Pala odluka! Evo u koji tim Nikola Kusturica prelazi - Srpsko čudo od deteta odlazi za 12 miliona dolara!

Izvor: Sportinjo, Foto: Tanjug/JOVANA KULAŠEVIĆ ||

Nikola Kusturica prihvatio je ponudu UCLA od 12.000.000 dolara i posle odlaska iz Barselone nastaviće karijeru na koledžu u Los Anđelesu.

Srpski košarkaški talenat završio je epizodu u Barseloni, a sledeća stanica biće mu Sjedinjene Američke Države.

Kusturica je posle sezone u katalonskom klubu odlučio da prihvati poziv UCLA, jednog od najpoznatijih i najtrofejnijih univerziteta u američkoj košarci.

Prethodno se od Barselone oprostio porukom kojom je jasno najavio da je doneo odluku o nastavku karijere. U Španiji je imao važnu razvojnu godinu, a bio je i deo seniorskog tima, gde je imao priliku da bude uz najveća imena katalonskog velikana.

UCLA je srpskom vunderkindu ponudio 12 miliona dolara za dve sezone, što je bio paket koji je teško mogao da odbije.

Američki mediji sada navode da je dogovor praktično završen i da je Kusturica prihvatio ponudu Bruinsa. Time će njegov razvoj biti nastavljen kroz američki koledž sistem, koji mu može doneti drugačiji put ka profesionalnoj košarci i NBA ligi.

Dodatna veza sa Srbijom u novom okruženju biće Nemanja Jovanović, koji radi u stručnom štabu UCLA. On je selektor Srbije za igrače do 20 godina, a ujedno je i pomoćnik u stručnom štabu Dušana Alimpijevića.

Kusturičin odlazak u Ameriku predstavlja jedan od najvećih poteza u dosadašnjem delu njegove mlade karijere. Posle Barselone i iskustva u Evropi, sada ga čeka potpuno drugačiji sistem rada, velika scena i univerzitet koji je kroz istoriju izgradio brojne vrhunske igrače.

Ukoliko potvrdi talenat koji ga je doveo do ovakve ponude, Kusturica bi mogao da postane jedno od najzanimljivijih srpskih imena u američkoj košarci.

UCLA je u njemu prepoznao dugoročan projekat, a odluka da se preseli u Los Anđeles pokazuje da srpski košarkaš kreće putem koji bi mogao da mu otvori vrata najveće scene.

Autor: D.B.

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