AKTUELNO

Ostali sportovi

Evo koji sastav Srbije će na megdan protiv Francuskinja: Tijana Bošković ne igra za Srbiju, legendarna Maja ponovo na terenu u Beogradskoj areni

Izvor: Telegraf, Foto: Tanjug/Miloš Milivojević ||

Odbojkašice Srbije su na trijumfalan način započele turnir Lige nacija u Beogradu, pošto su sa 3:0 savladale selekciju Bugarske, a susret je obeležio povratak Maje Ognjenović.

Ona nije dobila šansu od samog starta, prvi put je na teren ušla krajem drugog seta, dok su Beogradskom arenom mogle da se čuju samo ovacije.

Ipak, u prvoj utakmici nije nastupila Tijana Bošković, naša najbolja odbojkašica, a isti slučaj će biti i protiv Francuske, u duelu koji se igra večeras od 20 časova.

Ovo je sastav Srbije koji će izaći na megdan protiv Francuskinja:

Dizači – Maja Ognjenović, Slađana Mirković.

Korektori – Anja Zubić, Vanja Bukilić.

Primači servisa – Aleksandra Uzelac, Vanja Ivanović, Nina Čajić, Branka Tica.

Srednji blokeri – Hena Kurtagić, Maša Kirov, Minja Osmajić, Ljubica Milojević.

Libera – Aleksandra Jegdić, Bojana Gočanin.

Autor: D.B.

#Beograd

#Maja

#Srbija

#arena

#teren

#tijana boskovic

POVEZANE VESTI

Ostali sportovi

TIJANA BOŠKOVIĆ SPASILA SRBIJU! Odbojkašice konaćno slavile i srušile Belgiju

Ostali sportovi

SPEKTAKL U BEOGRADSKOJ ARENI! Odbojkašice Srbije dočekuju Bugarsku: Maja Ognjenović PONOVO na terenu

Ostali sportovi

Tijana Bošković napravila EPSKO ČUDO! Vakifbank posle ludnice ide u borbu za TITULU

Ostali sportovi

Odbojkašice Srbije posle neverovatne drame u Beogradskoj Areni izgubile od Amerike

Ostali sportovi

VELIKI POVRATAK MAJE OGNJENOVIĆ! U petoj deceniji će ponovo igrati za reprezentaciju Srbije!

Sport

POBEDA! Naše devojke deklasirala Francuskinje na startu Olimpijskih igara u Parizu!