Evo koji sastav Srbije će na megdan protiv Francuskinja: Tijana Bošković ne igra za Srbiju, legendarna Maja ponovo na terenu u Beogradskoj areni

Odbojkašice Srbije su na trijumfalan način započele turnir Lige nacija u Beogradu, pošto su sa 3:0 savladale selekciju Bugarske, a susret je obeležio povratak Maje Ognjenović.

Ona nije dobila šansu od samog starta, prvi put je na teren ušla krajem drugog seta, dok su Beogradskom arenom mogle da se čuju samo ovacije.

Ipak, u prvoj utakmici nije nastupila Tijana Bošković, naša najbolja odbojkašica, a isti slučaj će biti i protiv Francuske, u duelu koji se igra večeras od 20 časova.

Ovo je sastav Srbije koji će izaći na megdan protiv Francuskinja:

Dizači – Maja Ognjenović, Slađana Mirković.

Korektori – Anja Zubić, Vanja Bukilić.

Primači servisa – Aleksandra Uzelac, Vanja Ivanović, Nina Čajić, Branka Tica.

Srednji blokeri – Hena Kurtagić, Maša Kirov, Minja Osmajić, Ljubica Milojević.

Libera – Aleksandra Jegdić, Bojana Gočanin.

Autor: D.B.