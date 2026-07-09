KLJUČA U PARIZU PRED VELIKI MEČ: Prestonica Francuske se sprema na ono najgore...

Pariz se priprema za dugu i napetu noć uoči četvrtfinalnog okršaja Francuske i Maroka na Svetskom prvenstvu 2026. godine.

Francuske vlasti očekuju velika okupljanja navijača, ali i moguće incidente, zbog čega je uveden poseban bezbednosni plan širom prestonice.

Policija je odobrila upotrebu dronova koji će nadgledati grad tokom utakmice i nakon njenog završetka, kako bi se sprečili eventualni neredi i nasilje na ulicama.

Razlog za oprez leži u iskustvu sa Svetskog prvenstva u Kataru 2022. godine, kada je Francuska u polufinalu eliminisala Maroko. Tada je širom zemlje uhapšeno više od 260 osoba, od čega čak 167 u Parizu.

Autor: D.B.