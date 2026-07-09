FRANCUSKA JE NEDODIRLJIVA: Mbape i Dembele odveli Trikolore u polufinale!

Fudbalska reprezentacija Francuske prvi je polufinalista na Svetskom prvenstvu.

Francuska je u Bostonu sa 2:0 (0:0) pobedila Maroko, pa će u polufinalu čekati boljeg iz meča Španija - Belgija. Taj meč je na programu u petak od 21 čas po srpskom vremenu.

Golove za tim Didijea Dešama postigli su Kilijan Mbape u 60. minutu i Usman Dembele u 66. minutu.

Francuska je većim delom igrala Viktorije ispred gola Maroka. Afrikanci su se teško odlučivali za napad.

Golman Jasin Bunu je u nekoliko navrata sjajno intervenisao, a posebno se istakao u 28. minutu kada je odbranio penal Kilijanu Mbapeu.

Ipak, kapiten Francuske se iskupio i u 60. minutu doveo svoj tim u vođstvo. Šutirao je sa ivice šasnaesterca i pogodio suprotni ugao.

Samo šest minuta kasnije Francuska je praktično overila prolaz. Usman Dembele je povukao loptu sa sredine terena, išao je sredinom i kada je stigao nadomak kaznenog prostora preciznim šutem je matirao Bunua.

TOK MEČA:

Kraj utakmice

88' - Mateta šutira preko gola

Posle kornera defanzivac Francuske je za malo bio neprecizan

83' - Prvi šut Marokanaca u okvir gola

Unahi je šutirao sa ivice kaznenog prostora, Menjon odbranio.

Prvi šut Lavova Atlasa u okviru gola.

77' - Mbape izlazi

Dvostruka izmena kod Francuza.

Bredli Barkola i Žan-Filip Mateta menjaju Kilijana Mbapea i Dezirea Duea.

74' - Dvostruka izmena u Francuskoj

Kraj za Braima Dijaza i Anasa Salah Edina.

Početak za Gesima Jasina i Zakariju El Uahdija.

Upamekano je promašio loptu, odnosno kazačio je tako da je ona otišla njemu iza leđa i u visokom luku se spuštala kao golu, ali je ipak otišla iza prečke u korner.

66' - GOOOL! Francuska - Maroko 2:0

Usman Dembele! Njegov peti gol.

Donio je loptu na sredini, krenuo sredinom ka golu Maroka, a da ga do nekih 18 metara od gola niko nije napao. Opalio je i po godio donji levi ugao gola Bunua.

63' - Diop "polomio" Mbapea

Frustracije defanzivca Maroka posle primljenog gola i loše intervencije, naterale su isu Diopa da opštro startuje na Mbapeu. Žuti karton je opravdan.

62' - Dvostruka izmena u Maroku

Izašli su Ajub Buadi i Bilal El Kanus.

Priliku su dobili Safjan Amrabat i Sufijan Rahimi.

Mbape se izjednačio sa Mesijem

Luda trka za najboljeg stralca na ovom Mundijalu.

Kilijan Mbape se pridružio Lionelu Mesiju sa po osam golova na vrhu. Prati ih u stopu Erling Haland sa sedam golova, dok Hari Kejn ima šest.

60' - GOOOL! Francuska - Maroko 1:0

Ko, ako ne Kilijan Mbape.

Dobio je loptu na ivici šesnaesterca, šutirao desnom nogom iskosa sa leve strane i pogodio mrežu na suprotnoj strani tik do stative.

Majstorija!

56' - Veliki promašaj Mbapea

Olise je na sjajan način uposlio Mbapea, ovaj utrčao u prostor i šutirao preko gola.

Ipak, bio bi ofsajd.

55' - Bun﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿u brani šut Duea

Konačno neko dešavanje u drugom poluvremenu. Dezire Due je opalio iznenada sa oko 20-25 metara iskosa sa desne strane, ali Bunu brani.

23:09

Počelo je drugo poluvreme

Kraj prvog poluvremena

Gledali smo viktorije ispred gola Maroka, ali je Jasin Bunu bio nesavladiv.

Odbranio je i penal Mbapeu u 28. minutu.

45+5' - Šansa za Maroko

Retka situacija u prvom poluvremenu da je Maroko blizu kaznenog prostora rivala. Rabio je igrao rukom ispred svog šesnaesterca. Hakimi je šutirao, ali ni blizu da je bio precizan.

45+1' - Dinj pogađa prečku

Uh, pravo niotkuda je Dinj šutirao sa preko 30 metara i pogodio prečku. Dosta sreće za Marokance.

34' - Jasin Bunu brani sve

Nova veliak prilika za Francusku.

Marokanci su se poigravali na sredini svog dela terena, izgubili su loptu, a onda je Due ušao u kazneni prostor i šutirao. Bunu je uspeo da odbrani i pošalje loptu u korner.

32' - Dembele šutira pored gola

Zavrnuo je kiflu levom nogom napadač Francuske iskosa sa desne strane, ali je nije dovoljno dobro zavrnuo.

28' - Mbape promašio penal

Tačnije, Jasin Bunu je odbranio penal!

Kilijan je šutirao u levi donji ugao golmana Maroka, ali je Bunu uhvatio živu loptu.

25' - Penal za Francusku

Krenula je kontra Francuske, Mbape je dobio loptu na levoj strani, a onda ga je u kaznenom prostoru oborio Mazraui.

20' - Probao je i Rabio

Francuzi su gotovo svaku nabačenu loptu u kazneni prostor uspeli da zahvate glavom, ali ne i da stvore novu šansu.

18' - Dembele šutira pored gola

Francuzi opsedaju gol Maroka, Marokanci retko kada pređu pola. Međutim, Trikolori pored one jedne, nikako da stvore novu ozbiljnu priliku.

5' - Neverovatna šansa za Francusku

Upamekano je posle kornera sa tri metra šutirao glavom, a Bunu drugi put intervenisao.

4' - Mbape prvi preti

Jasin Bunu piše prvu odbranu.

Počela je utakmica

SASTAV TIMOVA:

Stadion: Boston

Sudija: Fakundo Teljo (Argentina)

Francuska: Manjan - Dinje, Upamekano, Kunde, Saliba - Kone, Rabio - Dembele, Mbape, Olise, Due. Selektor: Didije Dešam

Maroko: Bunu - Hakimi, Mazraui, Diop, Salah Edine - Buadi, Talbi, Unahi, El Kanus, El Ajnaui - Dijaz. Selektor: Moihamed Uabi.

Autor: Iva Besarabić