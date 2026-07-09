FRANCUSKA JE NEDODIRLJIVA: Mbape i Dembele odveli Trikolore u polufinale!

Fudbalska reprezentacija Francuske prvi je polufinalista na Svetskom prvenstvu.
Francuska je u Bostonu sa 2:0 (0:0) pobedila Maroko, pa će u polufinalu čekati boljeg iz meča Španija - Belgija. Taj meč je na programu u petak od 21 čas po srpskom vremenu.
Golove za tim Didijea Dešama postigli su Kilijan Mbape u 60. minutu i Usman Dembele u 66. minutu.
Francuska je većim delom igrala Viktorije ispred gola Maroka. Afrikanci su se teško odlučivali za napad.
Golman Jasin Bunu je u nekoliko navrata sjajno intervenisao, a posebno se istakao u 28. minutu kada je odbranio penal Kilijanu Mbapeu.
Ipak, kapiten Francuske se iskupio i u 60. minutu doveo svoj tim u vođstvo. Šutirao je sa ivice šasnaesterca i pogodio suprotni ugao.
Samo šest minuta kasnije Francuska je praktično overila prolaz. Usman Dembele je povukao loptu sa sredine terena, išao je sredinom i kada je stigao nadomak kaznenog prostora preciznim šutem je matirao Bunua.
TOK MEČA:
Kraj utakmice
88' - Mateta šutira preko gola
Posle kornera defanzivac Francuske je za malo bio neprecizan
83' - Prvi šut Marokanaca u okvir gola
Unahi je šutirao sa ivice kaznenog prostora, Menjon odbranio.
Prvi šut Lavova Atlasa u okviru gola.
77' - Mbape izlazi
Dvostruka izmena kod Francuza.
Bredli Barkola i Žan-Filip Mateta menjaju Kilijana Mbapea i Dezirea Duea.
74' - Dvostruka izmena u Francuskoj
Kraj za Braima Dijaza i Anasa Salah Edina.
Početak za Gesima Jasina i Zakariju El Uahdija.
Upamekano je promašio loptu, odnosno kazačio je tako da je ona otišla njemu iza leđa i u visokom luku se spuštala kao golu, ali je ipak otišla iza prečke u korner.
66' - GOOOL! Francuska - Maroko 2:0
Usman Dembele! Njegov peti gol.
Donio je loptu na sredini, krenuo sredinom ka golu Maroka, a da ga do nekih 18 metara od gola niko nije napao. Opalio je i po godio donji levi ugao gola Bunua.
63' - Diop "polomio" Mbapea
Frustracije defanzivca Maroka posle primljenog gola i loše intervencije, naterale su isu Diopa da opštro startuje na Mbapeu. Žuti karton je opravdan.
62' - Dvostruka izmena u Maroku
Izašli su Ajub Buadi i Bilal El Kanus.
Priliku su dobili Safjan Amrabat i Sufijan Rahimi.
Mbape se izjednačio sa Mesijem
Luda trka za najboljeg stralca na ovom Mundijalu.
Kilijan Mbape se pridružio Lionelu Mesiju sa po osam golova na vrhu. Prati ih u stopu Erling Haland sa sedam golova, dok Hari Kejn ima šest.
60' - GOOOL! Francuska - Maroko 1:0
Ko, ako ne Kilijan Mbape.
Dobio je loptu na ivici šesnaesterca, šutirao desnom nogom iskosa sa leve strane i pogodio mrežu na suprotnoj strani tik do stative.
Majstorija!
56' - Veliki promašaj Mbapea
Olise je na sjajan način uposlio Mbapea, ovaj utrčao u prostor i šutirao preko gola.
Ipak, bio bi ofsajd.
55' - Bunu brani šut Duea
Konačno neko dešavanje u drugom poluvremenu. Dezire Due je opalio iznenada sa oko 20-25 metara iskosa sa desne strane, ali Bunu brani.
23:09
Počelo je drugo poluvreme
Kraj prvog poluvremena
Gledali smo viktorije ispred gola Maroka, ali je Jasin Bunu bio nesavladiv.
Odbranio je i penal Mbapeu u 28. minutu.
45+5' - Šansa za Maroko
Retka situacija u prvom poluvremenu da je Maroko blizu kaznenog prostora rivala. Rabio je igrao rukom ispred svog šesnaesterca. Hakimi je šutirao, ali ni blizu da je bio precizan.
45+1' - Dinj pogađa prečku
Uh, pravo niotkuda je Dinj šutirao sa preko 30 metara i pogodio prečku. Dosta sreće za Marokance.
34' - Jasin Bunu brani sve
Nova veliak prilika za Francusku.
Marokanci su se poigravali na sredini svog dela terena, izgubili su loptu, a onda je Due ušao u kazneni prostor i šutirao. Bunu je uspeo da odbrani i pošalje loptu u korner.
32' - Dembele šutira pored gola
Zavrnuo je kiflu levom nogom napadač Francuske iskosa sa desne strane, ali je nije dovoljno dobro zavrnuo.
28' - Mbape promašio penal
Tačnije, Jasin Bunu je odbranio penal!
Kilijan je šutirao u levi donji ugao golmana Maroka, ali je Bunu uhvatio živu loptu.
25' - Penal za Francusku
Krenula je kontra Francuske, Mbape je dobio loptu na levoj strani, a onda ga je u kaznenom prostoru oborio Mazraui.
20' - Probao je i Rabio
Francuzi su gotovo svaku nabačenu loptu u kazneni prostor uspeli da zahvate glavom, ali ne i da stvore novu šansu.
18' - Dembele šutira pored gola
Francuzi opsedaju gol Maroka, Marokanci retko kada pređu pola. Međutim, Trikolori pored one jedne, nikako da stvore novu ozbiljnu priliku.
5' - Neverovatna šansa za Francusku
Upamekano je posle kornera sa tri metra šutirao glavom, a Bunu drugi put intervenisao.
4' - Mbape prvi preti
Jasin Bunu piše prvu odbranu.
Počela je utakmica
SASTAV TIMOVA:
Stadion: Boston
Sudija: Fakundo Teljo (Argentina)
Francuska: Manjan - Dinje, Upamekano, Kunde, Saliba - Kone, Rabio - Dembele, Mbape, Olise, Due. Selektor: Didije Dešam
Maroko: Bunu - Hakimi, Mazraui, Diop, Salah Edine - Buadi, Talbi, Unahi, El Kanus, El Ajnaui - Dijaz. Selektor: Moihamed Uabi.
Autor: Iva Besarabić