BAJERN SE POJAČAO: Stigao najbolji skakač Evrokupa

Košarkaški klub Bajern iz Minhena saopštio je da je Ostin Vajli novi igrač tog kluba.

Vajli, koji je u redove nemačkog tima došao iz Hapoela iz Jerusalima, potpisao je trogodišnji ugovor sa novim klubom.

Ovaj 27-godišnji košarkaš je prošle sezone prosečno beležio 10,4 poena u 17 utakmica Evrokupa, predvodeći takmičenje 9,5 skokova po meču.

On je bio drugi po broju blokada (1,5 blokada po meču) i peti po procentu šuta za dva poena (73,9 odsto).

Predstojeća sezona biće njegova prva u Evroligi.

Autor: D.B.