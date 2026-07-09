AKTUELNO

Košarka

BAJERN SE POJAČAO: Stigao najbolji skakač Evrokupa

Izvor: Kurir, Foto: Tanjug AP/Aurelien Morissard ||

Košarkaški klub Bajern iz Minhena saopštio je da je Ostin Vajli novi igrač tog kluba.

Vajli, koji je u redove nemačkog tima došao iz Hapoela iz Jerusalima, potpisao je trogodišnji ugovor sa novim klubom.

Ovaj 27-godišnji košarkaš je prošle sezone prosečno beležio 10,4 poena u 17 utakmica Evrokupa, predvodeći takmičenje 9,5 skokova po meču.

On je bio drugi po broju blokada (1,5 blokada po meču) i peti po procentu šuta za dva poena (73,9 odsto).

Predstojeća sezona biće njegova prva u Evroligi.

Autor: D.B.

#Bajern

#Evrokup

#najbolji skakac

POVEZANE VESTI

Fudbal

Tuhel: Bajern u završnim pregovorima sa fudbalerom Totenhema Erikom Dajerom

Fudbal

MOHAMED SALAH PRELAZI U BAJERN? Nemački klub se oglasio jasnom porukom

Fudbal

JOŠ JEDNA TUŽNA VEST IZ SVETA SPORTA: Preminuo trener Bajern Minhena, srušio se na terenu

Fudbal

INTER POTVRDIO: Vratio se Aleksandar Stanković

Košarka

'GROBARI' ĆE BITI BESNI! Bajern žestoko potkačio navijače Partizana zbog Vladimira Lučića (FOTO)

Košarka

Nemački košarkaški reprezentativac Oskar da Silva potpisao ugovor sa Bajernom