JOKIĆ SE ODAZVAO SADA, A DA LI ĆE IGRATI U AVGUSTU? Bivši reprezentativac Srbije otkrio šta svi misle o nastupu najboljeg igrača

Srbija je u julskom prozoru ostvarila dve važne pobede i tako uspešno završila prvi kvalifikacioni krug. Trijumfi protiv Švajcarske u gostima i protiv Bosne i Hercegovine u Beogradu obezbedili su "Orlovima" drugo mesto u grupi.

Pred selektorom Dušanom Alimpijevićem i njegovim timom sada je drugi krug kvalifikacija i dueli protiv Islanda, Italije i Litvanije. Dva meča očekuju našu selekciju već u avgustu, a veliko pitanje koje muči javnost jeste da li će tada u timu biti Nikola Jokić.

Birčević o važnosti Jokićevog prisustva

O situaciji u nacionalnom timu govorio je nekadašnji reprezentativac Stefan Birčević, koji ne krije želju da najboljeg igrača sveta vidi u dresu Srbije i tokom avgustovskih izazova.

"Prozori kvalifikacija su jako nezgodni. Igrači skoro pa nikada nisu igrali zajedno. Tokom ovog leta smo imali priliku da se Jokić odazvao na ove dve utakmice, ali videćemo šta će biti u avgustu. Imamo kvalitetan tim za ove kvalifikacije i nema bojaznosti - sada sve izgleda dobro", rekao je Stefan Birčević za "Legalbet".

Ponos Lazarevca

Osvajač medalja na Svetskom i Evropskom prvenstvu, kao i na Olimpijskim igrama, osvrnuo se i na činjenicu da selektor Dušan Alimpijević dolazi iz njegovog rodnog grada.

"Velika je stvar za Lazarevac što je selektor iz našeg grada, Lazarevac se vratio na košarkašku mapu sa Kolubarom", poručio je proslavljeni košarkaš.

Autor: D.S.