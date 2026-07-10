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Otkriveno ko je novi predsednik Sudijske komisije FSS: Belgijanac uvodi red u srpski fudbal

Izvor: Pink.rs/Telegraf.rs, Foto: Tanjug/Zoran Žestić ||

Frenk de Bleker biće novi predsednik Sudijske komisije Fudbalskog saveza Srbije.

Iskusni Belgijanac, jedno od najcenjenijih imena evropskog suđenja, prihvatio je izazov da preuzme važnu funkciju i pomogne u reformi domaćeg sudijskog sistema, navodi Telegraf.rs.

De Bleker iza sebe ima bogatu međunarodnu karijeru, a godinama važi za autoritet u svetu fudbala. Njegov dolazak u Srbiju trebalo bi da donese drugačiji pristup, veću kontrolu rada arbitara i pokušaj vraćanja poverenja u regularnost takmičenja.

Belgijanac će na novoj funkciji imati zadatak da formira tim i postavi standarde koji će važiti za srpske sudije u narednom periodu.

Autor: Marija Radić

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