Otkriveno ko je novi predsednik Sudijske komisije FSS: Belgijanac uvodi red u srpski fudbal

Frenk de Bleker biće novi predsednik Sudijske komisije Fudbalskog saveza Srbije.

Iskusni Belgijanac, jedno od najcenjenijih imena evropskog suđenja, prihvatio je izazov da preuzme važnu funkciju i pomogne u reformi domaćeg sudijskog sistema, navodi Telegraf.rs.

De Bleker iza sebe ima bogatu međunarodnu karijeru, a godinama važi za autoritet u svetu fudbala. Njegov dolazak u Srbiju trebalo bi da donese drugačiji pristup, veću kontrolu rada arbitara i pokušaj vraćanja poverenja u regularnost takmičenja.

Belgijanac će na novoj funkciji imati zadatak da formira tim i postavi standarde koji će važiti za srpske sudije u narednom periodu.

Autor: Marija Radić