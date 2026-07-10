Siner ekspresno počistio Novaka u polufinalu Vimbldona!

Najbolji teniser ikada Novak Đoković danas protiv Janika Sinera igra polufinale Vimbldona.

Najbolji teniser ikada Novak Đoković danas protiv Janika Sinera igra polufinale Vimbldona.

Današnji polufinalni duel na Vimbldonu biće drugi okršaj Novaka Đokovića i Janika Sinera u ovoj godini, a ujedno i njihov drugi duel na Grend slemovima ove sezone.

Treći set! 5:3 - Novak će servirati za ostanak u meč!Siner bez izgubljenog poena osvaja gem i vodi sa 5:3!

Treći set! 4:3 - Ne predaje se Đoković!

Imao je Siner jednu brejk loptu, ali mu Đoković nije dozvolio da ode na 5:2!

Treći set! 4:2 - Siguran i Siner...

Novak nema nikakve šanse... Siner brutalno igra i korača ka plasmanu u finale Vimbldona!

Treći set! 2:3 - Siguran Novak!

Konačno jedan lak gem za srpskog tenisera!

Treći set! 1:3 - Džaba...

Prvi put na meču je Novak imao brejk loptu, ali nije uspeo da je iskoristi. Šteta...

Treći set! 1:2 - Jedva...

Ponovo je Siner bio blizu da brejkne Novaka i povede sa 3:0, ali je Đoković uspeo da "preživi" i smanji na 2:1!

Treći set! 0:2 - Potvrda brejka!

Siguran je Siner, igra odlično i sigurnim koracima ide ka plasmanu u finale Vimbldona!

Treći set! 0:1 - Siner pravi brejk!

Novak blizu eliminacije, deluje da će se teško izvući iz ove situacije!

DRUGI SET

Sinner in command.



The defending champion charges to a 6-4, 6-4 lead against Novak Djokovic 😮‍💨#Wimbledon pic.twitter.com/W32QsCXu2I — Wimbledon (@Wimbledon) 10. јул 2026.

Drugi set! 4:6 - Siner osvaja i drugi set!

Drugi set! 4:5 - Ne predaje se Novak!

Lak gem za Đokovića!

Drugi set! 3:5 - Potvrda brejka!

Ne može Đoković da odgovori na Sinerove brutalne servise, sada će servirati za ostanak u prvom setu!

Drugi set! 3:4 - Siner pravi brejk!

Ponovo se Novak nalazi u velikom problemu! Italijan vodi sa 4:3 u drugom setu!

Drugi set! 3:3 - Siner siguran!

Teško Novak može da dođe do brejk šanse. Ponovo je bilo 30:30, ali Đoković nikako da u tim momentima prelomi poen na svoju stranu!

Drugi set! 3:2 - Jedva se izvukao Novak!

Ponovo je pokazao koliku snagu ima ovaj čovek... Imao je Siner dve brejk lopte, ali je Đoković uspeo da se izdigne iz nezgodne situacije i osvoji najduži gem u ovom meču!

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Drugi set! 2:2 - Bilo je blizu...

Utisak je da Novak nije bio bliži brejku na današnjem meču! Na 30:30 je imao čistu poziciju za viner, ali je promašio, da bi Siner u narednom poenu ponovo naterao Novaka na grešku i izjednačio na 2:2!

Drugi set! 2:1 - Siguran Novak!

Želi Siner da što pre osvoji brejk, prišao je na 30:30, ali mu Đoković više od toga nije dozvolio!

Drugi set! 1:1- Siner rešeta!

Ne može Novak da pronađe rešenje za Sinerove servise! Ovog puta je bilo 30:30, ali Siner nije dopustio protivniku priliku za brejk!

Drugi set! 1:0 - Dobro je...

Velika borba na startu drugog seta! Dobro je počeo Novak, potom je Siner izjednačio na 30:30, ali je Đoković sjajno odservirao i osvojio prvi gem u drugom setu!

PRVI SET

Prvi set! 4:6 - Janik Siner osvaja prvi set!

Prvi set! 4:5 - Ovo ne valja, Siner pravi brejk!

Novak se nalazi u lošoj situaciji! Imao je Siner dve brejk lopte, prvu nije iskoristio, ali drugu jeste, sada će servirati za osvajanje prvog seta!

Prvi set! 4:4 - Strašno servira Siner!

Ne zaustavlja se Italijan, maestralno servira i ne dozvoljava Novaku da dođe u situaciju za brejk!

Prvi set! 4:3 - Odgovara Đoković!

Ovog puta je bilo mnogo lakše, poveo je Srbina sa 40:0, potom je Siner smanjio na 40:15, ali je Novak u narednom poenu bio maestralan i poveo sa 4:3!

Prvi set! 3:3 - Sa nulom...

Prvi set! 2:1 - Siner ponovo siguran!

Ista situacija kao u prošlom gemu kada je Siner servirao, ponovo je Đokoviću dao samo jedan poen!

17:30

Prvi set! 2:1 - Đokovića služi servis!

Odlično servira Novak i uspeva da povede sa 2:1!

17:26

Prvi set! 1:1 - Siguran i Siner!

Uspeo je Đoković da osvoji jedan poena na servis rivala, ali više od toga nije uspeo...

17:25

Prvi seti! 1:0 - Odličan početak!

Ovo je trebalo! Novak bez većih problema osvaja prvi gem na meču!

17:22

Počeo je meč!

Novak je prvi na servisu!

17:10

Teniseri izašli na teren!

Najpre sledi kraći ulazak u ritam i zagrevanje, nakon čega borba na terenu odmah počinje, a prvi će servirati Novak!

16:55

Saša Zverev se plasirao u finale Vimbldona!

15:44

U toku je prvo polufinale Vimbldona, Novak izlazi na teren posle ovog meča!

15:43

Pozdrav Janika Sinera i Novaka Đokovića

15:43

Kladionice ne veruju Novaku...

Autor: D.B.