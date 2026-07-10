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Siner se oglasio nakon plasmana u finale Vimbldona! Evo šta je Italijan imao da poruči!

Izvor: Kurir, Foto: Tanjug/Kin Cheung ||

Nakon spektakularne pobede nad Đokovićem, Siner se oglasio i pričao atmosferi na Vimbldonu i svom putu do finala.

Italijanski teniser Janik Siner plasirao se u finale Vimbldona nakon što je u spektakularnom polufinalu pobedio Novaka Đokovića sa 3:0 u setovima (6:4, 6:4, 6:4).

Nakon pobede italijanski teniser je najpre pohvalio navijače na Centralnom terenu.

"Neverovatno. Hvala što ste došli na ovaj meč, atmosfera je bila neverovatna. Dosta mi znači što sam mogao da dođem ovde i igram još jedno finale. Igranje protiv Novaka je prava inspiracija. Ono što on radi je zaista neverovatno", rekao je Siner i potom dodao:

"Uvek smo imali teške mečeve, prošli put u polufinalu Australijan opena sam napravio nekoliko prilagođavanja. Imao je težak meč protiv Feliksa. Servirao sam dosta dobro, to mi je pomoglo dosta. Bio sam agresivan sa osnovne linije. Dosta sam miksovao i zadovoljan sam zbog svog nastupa."

I ranije je Janik imao problema na Vimbldonu.

"Trava se menja tokom turnira, morate da se prilagođavate, blizu sam nivoa koji želim. Zadovoljan sam zbog toga. Moj tim me gura u jako dobru poziciju da nastupim ovako. Srećan sam zbog toga i zadovoljan što sam se vratio u finale. Radujem se onome što sledi u nedelju."

Autor: D.B.

#Janik Siner

#Meč

#Novak Đoković

#Vimbldon

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