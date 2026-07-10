AKTUELNO

Fudbal

Poginula fudbalerka PAOK-a! Ana Mariju (15) pregazio kamion! Otac zakukao: Ubili su mi dete

Izvor: kurir, Foto: Pixabay.com ||

Fudbalerka PAOK-a iz Soluna Ana Marija Pantazoni (15) poginula je u saobraćajnoj nesreći.

Ana Marija je stradala kada je na motocikl, na kojem se nalazila zajedno sa ocem, naleteo kamion za razvoz smeća. Otac je prošao bez ikakvih posledica, dok je mlada devojka stradala na licu mesta.

Otac je u izjavi za grčke medije opisao situaciju:

"Vozio sam se sa ćerkom na motociklu i kamion nas je udario. Ja nisam povređen, čak nemam ni modrice, a moja ćerkica je poginula. Udareni smo odpozadi, što je smer iz kojeg je došao kamion. Bacio nas je 15 metara napred. Potom je zgazio moju ćerkicu. Nije me briga više ni za šta. Moja ćerka se neće vratiti. Desilo se u 11.15 časova jutros ", rekao je njen otac za list "Prototerma".

Oglasio se Ženski fudbalski klub PAOK, koji je otkazao prijateljsku utakmicu sa Ludogorecom.

Autor: D.B.

#! Otac zakukao

#Kamion

#PAOK

#ana marija

POVEZANE VESTI

Ostali sportovi

UŽAS NASRED ULICE! UBIJEN NAVIJAČ PAOK-A: Napadači napravili sačekušu i izboli mladića

Region

SUDARILI SE KAMION I DVA AUTOMOBILA Teška nesreća kod Nikšića: Jedna osoba poginula

Hronika

Tragedija kod Šapca: Žena poginula kad su na nju naleteli maloletnik i dete na motoru

Svet

TEŠKA SUDBINA! Ana dobila na LUTRIJI, pa poginula - Pre smrti novac potrošila na PLEMENITU STVAR

Fudbal

Stravični detalji jezive tragedije: Navijači PAOK-a iznajmili kombi bez vozača, smenjivali se za volanom

Region

STELA JE POGINULA U JEZIVOJ NESREĆI: Kamion pokupio studentkinju na trotoaru, vukao je 20 metara, ulica bila PUNA KRVI!