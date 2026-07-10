Đoković priznao da ga je Siner razneo, pa otkrio da ne zna hoće li se IKADA ponovo vratiti u London

Najbolji srpski teniser Novak Đoković završio je učešće na Vimbldonu u polufinalu, pošto ga je nadigrao Janik Siner. Italijanski teniser je nakon nešto više od dva sata borbe slavio maksimalnim rezultatom, sa 3:0 u setovima (6:4, 6:4, 6:4).

Nakon meča, Novak Đoković je rekao:

"Ne znam šta sam mogao drugačije. Nisam mogao mnogo da uradim, razneo me je. Voleo bih da se vratim makar još jednom, videćemo", rekao je Đoković i potom dodao:

- Bio je dominantan i mnogo bolji od mene na terenu.

Potom je Novak pričao o Feriju koji je danas u prvom polufinalu izgubio od Zvereva.

- Dobra priča, ali eto Ivanišević ostaje jedini kojije iz kvalifikacija stigao do trofeja. Za budućnost je teško reći, Saša je danas bio prejak za njega.

Novinari su ga upitali Noleta da li je mogao da bude kompetitivniji:

- Nisam saglasan! Bio sam, uvek sam takmičarski nastrojen, uvek dajem sve od sebe. Možda spolja izgleda drugačije, ali ja uvek želim da pobedim, želim da osvojim Vimbldon. Razočaran sam, ali on je bio bolji od mene. Ne mislim da sam mnogo toga uradio pogrešno.

Autor: D.B.