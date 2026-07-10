JEDNA REČ JE SASVIM DOVOLJNA! Vimbldon se oglasio zbog Sinerove pobede nad Đokovićem! Pogledajte objavu koja je 'zapalila' mreže!

Vimbldon se oglasio i čestitao Sineru na plasmanu u finale.

Janik Siner je obezbedio kartu za veliko finale Vimbldona nakon što je u tri seta srušio Novaka Đokovića (6:4, 6:4, 6:4).

Za prestižni trofej Italijan će se boriti protiv Aleksandra Zvereva, a taj duel zakazan je za nedelju, 12. jul, sa početkom u 17 časova.

Spectacular. 👏



Jannik Sinner defeats Novak Djokovic 6-4, 6-4, 6-4 to reach back-to-back Wimbledon finals#Wimbledon pic.twitter.com/igecCWj8u6 — Wimbledon (@Wimbledon) 10. јул 2026.

Odmah nakon poslednjeg poena, oglasio se i zvanični nalog Vimbldona na društvenoj mreži Iks (X), gde su Sineru čestitali na uspehu uz samo jednu moćnu reč: „Spektakularno!“.

Pored pohvale, organizatori su dodali i dobro poznati emotikon jagode, koja je već decenijama zaštitni znak i tradicija londonskog grend slema.



Inače, italijanskom teniseru je ovo druga godina zaredom da igra meč za titulu na Vimbldonu, s obzirom na to da je prošle sezone u finalu uspeo da nadigra Karlosa Alkaraza.

Autor: D.B.