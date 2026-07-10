Španski džoker zakazao spektakl sa Francuskom: Golman Belgije sahranio snove svog tima kardinalnom greškom

Fudbalska reprezentacija Španije plasirala se u polufinale Svetskog prvenstva

Španija je u Los Anđelesu savladala Belgiju sa 2:1 (1:1) i zakazala spektakl u najavi protiv Francuske.

Španija je do pobede stigla golovima Fabijana Ruiza u 30. minutu i džokera Mikela Merina u 88. minutu. Jedini gol za Belgiju postigao je Šarl de Ketelare u 41. minutu.

Španija je povela golom Ruiza. Kurtoa je odbranio šut Olma, ali je lopta stigla do Ruiza kome nije bilo teško da je sprovede u mrežu.

Belgija je izjednačila praktično bez igre. Kastanjo je centrirao sa desne strane, a De Ketelare, iako je imao protivničkog igrača na leđima, glavom je matirao Simona. Bio je to prvi gol koji je Španija primila na ovom Mundijalu.

Mikel Merino zaslužuje spomenik u svojoj državi. Čovek koji je pre dve godine golom u 119. minutu odveo Španiju u finale Evropskog prvenstva, čovek koji je posle šest minuta u igri postigao jedini gol protiv Portugala u osmini finala, sada je posle samo dva minuta u igri pogodio za prolaz u polufinale.

Prethodila je katastrofalna greška rezervnog golmana Belgije Lamensa. Kratko je odbio loptu nakon šuta Kubarsija, a Merino je zakucao u mrežu.

Španija i Francuska igraće 14. jula u Dalasu polufinalni meč.

Autor: D.B.