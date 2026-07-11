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SKANDAL! Najveća prevara u istoriji FIFA i fudbala?! Svet drhti zbog objave istraživača iz Argentine

Izvor: Press.rs, Foto: Tanjug AP/Charles Krupa ||

Da li je pred nama najveći skandal u istoriji FIFA? Roman Molina najavljuje ozbiljna otkrića o korupciji u fudbalu koja uzburkavaju strasti.

Dok se svet sprema za odlučujuće mečeve Svetskog prvenstva, iz Argentine stižu tvrdnje koje bi mogle ozbiljno da uzdrmaju svetski fudbal.

Argentinski istraživački novinar Roman Molina najavio je da će uskoro objaviti veliko otkriće o Fudbalskom savezu Argentine, tvrdeći da će razotkriti ozbiljne korupcionaške afere. Prema njegovim rečima, u pitanju je jedan od najvećih skandala u istoriji FIFA.

Za sada nije poznato na šta se tačno odnose njegove tvrdnje. Ostaje da se vidi da li je reč o senzacionalnoj najavi bez ozbiljnog pokrića ili će zaista uslediti otkrića koja bi mogla da promene pogled na ovogodišnji Mundijal.

Tokom prethodnih nedelja mnogo polemike vodilo se oko suđenja na utakmicama Argentine. Brojni navijači i analitičari tvrdili su da su pojedine sudijske odluke išle u korist "gaučosa", dok su simpatije predsednika FIFA Đanija Infantina prema Lionelu Mesiju i aktuelnom šampionu sveta često bile tema javnosti.

Da li se Molinine tvrdnje odnose upravo na suđenje, uticaj ljudi iz FIFA ili na nešto sasvim drugo, biće poznato u narednim danima.

Jedno je sigurno – završnica Mundijala mogla bi da donese ne samo borbu za titulu prvaka sveta, već i aferu koja bi mogla da uzdrma čitav fudbalski svet.

Autor: A.A.

#Argentina

#fudbal

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