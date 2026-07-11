EKSKLUZIVNO! Partizan dovodi najboljeg šutera Evrolige

Partizan je na pragu transfera koji bi mogao da odjekne širom Evrope.

Američki bek Markus Hauard nalazi se veoma blizu dolaska u redove crno-belih i pregovori su u završnoj fazi, piše Kurir.rs

Ukoliko ne dođe do neočekivanog obrta, jedan od najboljih strelaca Evrolige uskoro će obući dres Partizana i predstavljati kapitalno pojačanje za novu sezonu.

Hauard iza sebe ima korektnu partije u dresu Baskonije - prosek 10,4 poena. Njegova sposobnost da pogodi iz gotovo nemogućih pozicija, šut za tri poena i neverovatna lakoća postizanja koševa učinili su ga jednim od najtežih igrača za čuvanje u Evroligi.

Osvajao je priznanje za najboljeg strelca elitnog takmičenja i više puta demonstrirao da može sam da rešava utakmice.

Upravo takav profil igrača dugo je bio na listi želja Partizana, pa bi Đoan Penjaroja dobio bi košarkaša koji u svakom trenutku može da preuzme odgovornost, razbije protivničku odbranu i jednim potezom promeni tok utakmice.

Naravno, angažovanje igrača Hauardovog kalibra predstavlja i ozbiljan finansijski poduhvat, ali u Humskoj očigledno žele tim sposoban da se bori za sam vrh Evrolige.

Navijači Partizana dobro pamte koliko je Hauard znao da bude nezaustavljiv protiv njihovog tima. U više navrata je briljirao u međusobnim duelima sa crno-belima, potvrđujući reputaciju jednog od najopasnijih bekova u Evropi.

Ukoliko posao bude uspešno završen, nema dileme da će dolazak Markusa Hauarda predstavljati jedno od najvećih pojačanja ovog leta u evropskoj košarci i transfer koji bi dodatno podigao ambicije Partizana pred novu sezonu.

Autor: A.A.