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USPEH PRED GLAVNI OKRŠAJ: Mark Markez pobedio u sprint trci za Veliku nagradu Nemačke u Moto GP šampiontu

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Tanjug AP/Peter Dejong ||

Vozač Dukatija Mark Markez pobednik je današnje sprint trke koja se vozila u okviru Velike nagrade Nemačke u Moto GP šampionatu.

Markez je stazi "Sahsenring" došao do pobede vremenom 20:12.978 minuta.

Drugi je bio vozač Gresinija Aleks Markez, dok je treće mesto zauzeo Fabio di Đanantonio iz Pertamine.

Foto: Tanjug AP/Peter Dejong

Vodeći u generalnom plasmanu Horhe Martin je trku završio na šestom mestu, a bodove su još osvojili Ai Ogura, Raul Fernandez, Frančesko Banjaja, Pedro Akosta i Fabio Kvartararo.

Glavna trka Velike nagrade Nemačke voziće se sutra od 14 časova.

Martin ima 197 bodova, drugi je Marko Beceki sa 186, a treći Di Đanantonio sa 184 boda.

Autor: Marija Radić

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