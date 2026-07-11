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TUGA! Preminuo dugogodišnji vlasnik i predsednik Čelsija i Lidsa

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Tanjug AP/Alastair Grant ||

Fudbalski klub Čelsi saopštio je da je danas u 95. godini preminuo Ken Bejts, dugogodišnji predsednik "plavaca", kasnije i Lidsa.

Bejts je 21 godinu bio vlasnik i predsednik Čelsija, od 1982. do 2003. godine, kad je prodao "plavce" Romanu Abramoviču za 18 miliona funti.

Preminuli Bejts je kupio Čelsi leta 1982. godine za jednu funtu kad je klub bio u drugoj ligi i u ogromnim finansijskim problemima, ali je uspeo da ga preporodi i vrati u vrh engleskog fudbala.

Bejts je prvo uveo Čelsi iz druge u prvu Englesku ligu, a pod njegovim vođstvom "plavci" su osvojili dva FA i jedan Liga kup, kao i evropski pehar u Kupu pobednika kupova.

Od 2005. do 2012. godine Bejts je bio i vlasnik Lidsa.

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Autor: Marija Radić

#Ken Bejts

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#čelsi

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