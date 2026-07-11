FIFA prodaje travu sa terena finala Mundijala: Evo koja je cena po komadu

FIFA je saopštila da će ljubitelji fudbala moći da kupe autentične delove travnate podloge sa terena na kojem će biti odigrano finale Svetskog prvenstva 2026. godine, po ceni od 450 dolara po komadu.

Delovi terena sa stadiona MetLajf u Nju Džerziju, gde je zakazano finale 19. jula, biće dostupni kao kolekcionarski predmeti, saopštila je svetska fudbalska federacija.

"Posedujte pravi deo fudbalske istorije sa autentičnim delom terena finala FIFA Svetskog prvenstva 2026", navodi se u opisu proizvoda na zvaničnoj onlajn prodavnici FIFA, prenosi NBC News.

Svaki komad trave biće trajno sačuvan u akrilnoj zaštiti i dolaziće sa USB dodatkom koji sadrži potvrdu autentičnosti. FIFA je navela da je reč o "jedinstvenom kolekcionarskom predmetu za navijače i ljubitelje fudbala".

U ponudi su navedene dimenzije od 17,5 puta 17,5 puta 17,5, ali nije precizirano da li su mere izražene u centimetrima, milimetrima ili inčima.

Isporuka će biti moguća samo na adrese u Sjedinjenim Američkim Državama i Evropi, a porudžbine neće biti poslate pre odigravanja finalne utakmice.

Teren na stadionu MetLajf, koji je domaći teren NFL ekipa Njujork Džajants i Njujork Džetsa, ranije je bio predmet kritika igrača i trenera zbog kvaliteta podloge.

FIFA je za finale Mundijala 2026. godine već objavila i cene ulaznica koje dostižu 32.970 dolara, dok luksuzni paketi sa hranom i pićem koštaju do 34.500 dolara.

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Autor: Marija Radić