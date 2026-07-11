NORVEŠKA - ENGLESKA: Ceo sve čeka ovaj meč! Objavljeni su sastavi

Fudbalske reprezentacije Norveške i Engleske igraju treće četvrtfinale na Svetskom prvenstvu.

Utakmica za je zakazana za 23 časa po srpskom vremenu, a igra se u Majamiju.

Poznat je prvi polufinalni par Francuska - Španija, dok će pobednik ove utakmice u drugom polufinalu igrati protiv boljeg iz meča Argentina - Švajcarska.

Ovo su sastavi

Norveška - Engleska

Stadion: Majami

Sudija: Klemen Turpan (Francuska)

Norveška: Niland - Ajer, Moler Volfe, Hegem - Berg, Berge, Edegard, Šjelderup - Serlot, Haland, Rajerson. Selektor: Stole Solbaken

Engleska: Pikford - Konsa, Orajli, Stons, Guehi - Rajs, Anderson, Belingem - Kejn, Gordon, Madueke. Selektor: Tomas Tuhel

Autor: Marija Radić