AKTUELNO

Fudbal

NORVEŠKA - ENGLESKA: Ceo sve čeka ovaj meč! Objavljeni su sastavi

Izvor: Pink.rs/Kurir, Foto: Tanjug AP/Steven Senne ||

Fudbalske reprezentacije Norveške i Engleske igraju treće četvrtfinale na Svetskom prvenstvu.

Utakmica za je zakazana za 23 časa po srpskom vremenu, a igra se u Majamiju.

Poznat je prvi polufinalni par Francuska - Španija, dok će pobednik ove utakmice u drugom polufinalu igrati protiv boljeg iz meča Argentina - Švajcarska.

Ovo su sastavi

Norveška - Engleska

Stadion: Majami

Sudija: Klemen Turpan (Francuska)

Norveška: Niland - Ajer, Moler Volfe, Hegem - Berg, Berge, Edegard, Šjelderup - Serlot, Haland, Rajerson. Selektor: Stole Solbaken

Engleska: Pikford - Konsa, Orajli, Stons, Guehi - Rajs, Anderson, Belingem - Kejn, Gordon, Madueke. Selektor: Tomas Tuhel

Autor: Marija Radić

#Engleska

#Mundijal

#Norveška

#Svetsko prvenstvo

#Utakmica

POVEZANE VESTI

Fudbal

Remi fudbalera Češke i Južne Afrike: Završen prvi meč drugog kola na Mundijalu

Ostali sportovi

SRBIJA U BORBI ZA ODLIČJE! Delfini protiv Grčke za medalju na Svetskom prvenstvu!

Fudbal

DVA GOLA 'PALA' U SIJETLU: Fudbaleri Belgije i Egipta odigrali nerešeno na Svetskom prvenstvu

Fudbal

Fudbaleri Engleske i Danske odigrali nerešeno na Evropskom prvenstvu u Nemačkoj

Fudbal

SPEKTAKL U DALASU SA 6 GOLOVA: Englezi uništili Hrvate u drugom poluvremenu (FOTO+VIDEO)

Fudbal

UEFA JE PRELOMILA! Poznato ko sudi meč Srbije i Španije u Ligi nacija