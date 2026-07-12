Zbog Halanda Norveška je ostala bez gola koji bi ih odveo dalje: Intervenisao VAR

Norveška je ostala bez gola u četvrtfinalu Svetskog prvenstva protiv Engleske nakon intervencije VAR-a i primene novog pravila koje je uvedeno upravo za Mundijal. Taj gol je na kraju bio ključan za odlazak u produžetke, nakon što je već na poluvremenu bilo 1:1.

Ekipa Stalea Solbakena je početkom drugog poluvremena pomislila da je stigla do drugog pogotka, pošto je Torbjorn Hegem posle kornera zatresao mrežu iz neposredne blizine. Iako je gol u prvi mah bio priznat, usledila je VAR provera.

Sudija Kleman Turpan potom je pozvan da pregleda snimak kraj terena, nakon čega je promenio odluku i poništio pogodak.

- Posle pregleda snimka ustanovljeno je da je igrač Norveške sa brojem devet, Erling Haland, odgurnuo protivničkog igrača pre nego što je korner izveden. Zbog toga je doneta odluka da se pogodak poništi, a korner ponovi - objasnio je Turpan.

Novo pravilo primenjeno

Bivša FIFA sudija Kristina Ankel, koja je analizirala situaciju tokom prenosa, istakla je da je očekivala ovakav epilog.

- Proverava se Halandova reakcija. Potpuno je ispružio ruke i odgurnuo protivnika, a VAR će proceniti da li je to sprečilo igrača da brani tu loptu. Iznenadila bih se da nije preporučeno poništavanje gola - rekla je Ankel.

Odluka je doneta na osnovu novog pravila koje se primenjuje na Svetskom prvenstvu, a odnosi se na prekršaje napravljene dok lopta nije u igri. Haland je pre izvođenja kornera odgurnuo Eliota Andersona, svog novog saigrača iz Mančester sitija, zbog čega je pogodak Norveške na kraju opravdano poništen.

Autor: Marija Radić