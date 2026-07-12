Kraj bajke za Norvežane: Engleska je u polufinalu Svetskog prvenstva

Jedan od najuzbudljivijih okršaja Svetskog prvenstva u fudbalu odigran je u Majamiju, gde je Engleska uspela da se plasira u polufinale pobedom nad Norveškom 2:1 posle 120 minuta igre. Meč koji u prvih pola sata nije obećavao, pretvorio se u izuzetno zanimljivu utakmicu, gde je ostrvska selekcija ipak uspela da prelomi.

Sve je počelo golom Šjelderupa za 1:0 u 36. minutu, Norvežani su ipak poklekli u završnici poluvremena kada je Belingem pogodio, a Džud je totalni preokret obezbedio u prvom produžetku.

Utakmica je započeta minutom ćutanja, u znak sećanja na reprezentativca Južne Afrike Džejdena Adamsa, koji je nastupao na ovom Mundijalu, a sebi je u subotu tragično oduzeo život.

Tribine su bile ispunjene poznatim ličnostima, počevši od Princa Norveške, predsednika FIFA Đanija Infantina, bivše teniserke Venus Vilijams, do fudbalskih zvezda Ronalda, Zlatana Ibrahimovića, Dejvida Bekama, Luisa Suareza, Džona Terija, Ešlija Kola...

Sa Princom i našim Zoranom Lakovićem imali smo priliku da popričamo pre početka susreta, koji je započet u sumornom ritmu, koji je trajao punih pola sata. Tek tada smo počeli da pratimo pravi fudbal.

Sve je krenulo od slobodnog udarca Harija Kejna u 29. minutu, kada je vrlo neprecizno gađao iz izgledne pozicije. Šest minuta kasnije Erling Haland je prvi put pokušao glavom, a onda smo dočekali i prvi gol.

Igrao se 36. minut kada je Andreas Šjelderup izuzetno gađao iskosa izvan šesnaesterca, delovalo je da nije imao nameru da šutira, ali je svakako postigao vrhunski pogodak, jedan od najlepših od početka SP.

Već u 39. i 40. minutu Aleksander Serlot i Martin Odegard su stavili Džordana Pikforda na muke, a Serlot pred nadoknadu bio sebičan i nije uposlio Halanda u kontra-napadu. Kazna je usledila.

Igrao se drugi minut nadoknade, Entoni Gordon je poslao loptu do Džuda Belingema, on ušao u seriju driblinga, ostavio iza sebe par igrača i majstorijom pored svih nogu i golmana Orjana Nilanda porvanao skor. Bio je to njegov peti gol na Mundijalu, bez ijednog datog sa bele tačke.

Engleska je u završnici pripretila i preko Kejna, koji je "bockom" postigao gol za preokret u četvrtom minutu nadoknade, ali je bio u ofsajdu, pa je sudija Klemen Turpan odreagovao.

Parom izmena već na poluvremenu Tomas Tuhel probao je da unese energiju u igru Engleza, ali je drugo poluvreme za njih delovalo još bleđe nego prvo. Norvežani su stiskali, posebno u drugoj polovini ovog dela okršaja.

U 52. minutu Serlot je naterao Pikforda da skrene loptu u korner, iako možda nije išla u okvir gola, a zatim smo videli i primenu novih pravila na delu i poništen pogodak Skandinavcima.

Izveden je korner, koji je posle dodatnog centaršuta Torbjorn Hegem pretvorio u gol, ali je usledio poziv iz VAR sobe za Klemena Turpana. Objasnio je arbitar potom da je Haland napravio faul, ali je potom i dodelio novi korner Norveškoj, jer je taj prekršaj načinjen pre nego što je prekid izveden!

Do 76. minuta nije bilo značajnih dešavanja, a zatim je Kristofer Ajer na centaršut Frederika Aursnesa divno odreagovao, ali se tresla samo prečka "Gordog Albiona".

Rezervista Antonio Nusa zagrejao je rukavice Pikforda do odlaska u dodatnih 30 minuta, a Aursnes spasio ekipu posle divnog prodora Bukaja Sake u 87. minutu. Niland se kockao sa ispucavanjem u prvom minutu nadoknade drugog poluvremena, a Belingem u petom glavom šutirao neprecizno.

I pored toga što je Norveška bila mnogo bolji tim do završnice drugih 45 minuta, hladan tuš već u 94. minutu snizio je moral fudbalerima selekcije koja se na SP vratila posle 28 godina.

Najpre je minut ranije Niland zaustavio lukavog Kejna, ali je posle udarca Engleza u narednom naletu loše odbio loptu, a Belingem došao do šeste strele od početka Mundijala.

Do kraja prvog produžetka videli smo i dosuđen, pa poništen kazneni udarac za Ostrvljane, pošto je Đed Spens pao posle duela sa Oskarom Bobom. Prvo je Engleska dobila penal, ali je on poništen naknadno, posle VAR provere.

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Autor: Marija Radić