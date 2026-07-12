SPEKTAKL O KOJEM ĆE SE PRIČATI: Poznati su parovi polufinala Svetskog prvenstva u fudbalu – kreće borba za titulu!

Fudbalska reprezentacija Argentine plasirala se u polufinale Svetskog prvenstva, pošto je u poslednjem četvrtfinalu u Kanzas Sitiju savladala Švajcarsku rezultatom 3:1 posle produžetaka.

Junak aktuelnih svetskih šampiona bio je Hulijan Alvarez, koji je u 112. minutu postigao fantastičan pogodak, njegov prvi na turniru.

Argentina je povela pogotkom Aleksisa Mekalistera u 10. minutu, glavom posle kornera Lionela Mesija, a izjednačio je Dan Endoj u 67. minutu. Samo pet minuta kasnije Švajcarska je ostala sa 10 igrača, nakon što je posle intervencije VAR-a zbog simuliranja drugi žuti karton dobio Bril Embolo. Prethodno, dosuđen je faul Leandru Paredesu, a njegov karton je "poništen".

Do isteka regularnih 90 minuta Argentina je "pritiskala", a dve sjajne prilike nisu iskoristili Mesi i Lisandro Lopez. Selektor Lionel Skaloni je u produžecima, sa igračem više, sve karte bacio u napad i to mu se isplatilo, baš kao u šesnaestini finala protiv Zelenortskih ostrva.

Prvo je Alvarez u stilu svog nadimka "ubio pauka", a konačnih 3:1 postavio je Lautaro Martinez u 120+1. minutu.

Argentina će u polufinalu, 15. jula od 21 sat u Atlanti, igrati protiv Engleske.

Autor: D.S.