DEJAN STANKOVIĆ DOBIO POJAČANJE VREDNO 4 MILIONA EVRA: Crveno-beli jači za povratnika na Marakanu!

Šavi Babika vraća se u Crvenu zvezdu i staviće se na rapsolaganje treneru Dejanu Stankoviću, potvrđeno je iz Ljutice Bogdana 1A.

Reprezentativac Gabona sa pasošem Francuske Šavi Babika prethodnu polusezonu proveo je u turskom Karagumruku.

Turci su imali mogućnost da otkupe ugovor Šavija Babike po ceni od 4.000.000 evra, međutim kada su ispali iz elitnog ranga bilo je jasno da klub koji trenira Aleksandar Stanojević neće iskoristiti tu mogućnost. U Karagumruku je bio redovan u startnoj postavi, odigrao 15 utakmica, dao jedan gol i imao dve asistencije.

Šavi Babika (26) ima ugovor sa Crvenom zvezdom do juna 2028. godine i pojačaće konkurenciju na poziciji desnog krila.

- Očekujemo dolazak Šavija Babike. Priključiće se ekipi i trenirati normalno. Imaće mogućnost da se nametne treneru Dejanu Stankoviću, jer u klubu niko nema bilo šta protiv njega - rečeno je Kuriru sa Marakane.

Odluku o sudbini Šavija Babike u Crvenoj zvezdi doneće trener Dejan Stanković, mada sve zavisi od Gabonca, njegovog pristupa treninzima i želji da se bori za status u crveno-belom dresu. Ukoliko se ne nametne šefu struke, onda će Šavi Babika na novu pozajmicu, ili će biti prodat, ukoliko neki klub poželi da ga dovede.

Da podsetimo, brzonogi Šavi Babika je prošlog leta stigao kao jedno od najskupljih pojačanja u Crvenu zvezdu, jer je Tuluzu plaćen 4.000.000 evra. Međutim, njegova epizoda na Marakani pretvorila se u jedno od najvećih razočaranja u novijoj istoriji kluba. Umesto da postane nosilac igre, Babika je potpuno nestao sa fudbalske mape u Beogradu.

Za Zvezdu je u Superligi zabeležio samo dva zvanična meča, bez ikakvog konkretnog učinka. Imao je problem sa adaptacijom i formom, očigledno se i uplašio konkurenciju u to vreme, jer su tu bili Piter Olajinka i Nemanja Radonjić, a posle ispadanja od Pafosa potpuno je izgubio samopouzdanje.

Kako su utakmice prolazile, a Babika ostajao van protokola kod tadašnjeg trenera Vladana Milojevića, vrlo brzo je pao u drugi plan. Klub je brzo procenio da igrač od četiri miliona evra ne može sebi da priušti luksuz da sedi na tribinama, pa je poslat u turski Karagumruk tokom zime.

Šavija Babiku čeka i ovog leta ozbiljna konkurencija u Crvenoj zvezdi - pridošlica Loizos Loizu, zatim Daglas Ovusu i mladi igrači Luka Zarić i Vasilije Subotić. Svi oni na papiru imaju daleko slabiji si-vi od reprezentativca Gabona. Deluje da bi Šavi Babika, ako bude pravi, mogao da bude rešenje crveno-belih za poziciju desnog krila. Sve je na njemu.

U Crvenoj zvezdi nisu zadovoljni onim što su videli od početka sezone. Na pripremama Kipranin Loizos Loizu nije pokazao ni delić onoga što su u klubu od njega očekivali. Daglas Ovusu je na izlaznim vratima, dok će Luka Zarić i Vasilije Subotić ostati kao bonusi, ili biti prosleđeni na pozajmice.

Autor: A.A.