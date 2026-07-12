AKTUELNO

Ostali sportovi

ŠPANAC POKAZAO ŠTA JE DOMINACIJA: Mark Markes pobednik Moto GP trke za Veliku nagradu Nemačke

Izvor: Pink.rs/Kurir, Foto: Tanjug AP/Peter Dejong ||

Vozač Dukatija Mark Markes pobedio je danas u trci Moto GP šampionata za Veliku nagradu Nemačke.

Markes je na Zaksenringu trijumfovao sa rezultatom od 40:53,148 minuta.

Drugo i treće mesto zauzeli su vozači ekipe Trekhaus. Aj Ogura je bio drugi sa 1,996 sekundi zaostatka, a Raul Fernandes treći sa 5,104 sekunde zaostatka.

Četvrti je bio Pedro Akosta iz ekipe Red Bul KTM Faktori, peti vozač Aprilije Horhe Martin, a šesti Frančesko Banjaja iz Dukatija.

Sedmo mesto zauzeo je vozač Jamahe Fabio Kvartararo, osmo Luka Marini iz ekipe Honda HRC Kastrol, a deveto vozač ekipe Red Bul KTM Teh3 Enea Bastijanini.

Foto: Tanjug AP/Jose Breton

Deseti je bio drugi vozač ekipe Red Bul KTM Faktori Bred Binder.

U generalnom plasmanu vozača prvi je Martin sa 208 bodova, 14 više od drugoplasiranog Ogure i 18 više od trećeplasiranog Marka Markes.

U plasmanu timova i konstruktora je i dalje prva Aprilija.

Takmičenje u Moto GP šampionatu nastavlja se 9. avgusta, kad je na programu trka za Veliku nagradu Velike Britanije.

pročitajte još

DEJAN STANKOVIĆ DOBIO POJAČANJE VREDNO 4 MILIONA EVRA: Crveno-beli jači za povratnika na Marakanu!

Autor: Marija Radić

#Mark Markes

#Moto GP

#Nemačka

#dominacija

#Španac

POVEZANE VESTI

Ostali sportovi

MARKES NASTAVIO DOMINACIJU: Španac pobednik Moto GP trke za Veliku nagradu Aragona

Ostali sportovi

USPEH PRED GLAVNI OKRŠAJ: Mark Markez pobedio u sprint trci za Veliku nagradu Nemačke u Moto GP šampiontu

Ostali sportovi

Moto GP: Vozač Dukatija Mark Markez pobedio na trci za Veliku nagradu Holandije (FOTO)

Ostali sportovi

POTPUNA DOMINACIJA ITALIJANA: Antoneli osvojio i Veliku nagradu Monaka

Ostali sportovi

Lando Noris pobednik sprint trke za Veliku nagradu Katara (FOTO)

Ostali sportovi

FORMULA 1: Antoneli na pol poziciji u trci za Veliku nagradu Monaka